'В дочки годится! Пусть меньше бухает!': фанаты Свечкоренко затравили его девушку

Новую девушку финалиста реалити "Холостячка" Романа Свечкоренко затравили фанаты мужчины. Дизайнер и блогер Валерия Чернецкая пожаловалась, что хейтеры опустили ее самооценку до нуля комментариями о росте и возрасте.

Свои переживания и мысли 21-летняя девушка выплеснула в эмоциональном посте в Instagram, который она подкрепила фотографией с избранником. В тексте оскорбленная художница перечислила, что ей часто пишут (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Фу", "В дочери годится", "Она несерьезная, не готова к семье", "Может бухать меньше будет и татуировки бить", "Мог найти нормальную, без тату и пирсингов". Люди, вы там совсем сошли с ума?", – начала Валерия.

Видео дня

Блогерша подчеркнула, что до последнего не хотела жаловаться на хейт, однако оскорбительные слова заставили ее ненавидеть себя и свое тело. Чувствительная красавица призналась, что впервые в жизни получает сколько гневных отзывов.

"За эти два дня я получила столько хейта, сколько за всю жизнь не слышала в свою сторону. Я возненавидела себя, я ненавижу каждый свой прокол, свою внешность, рост, возраст, одежду. А стоит только зайти в директ и прочесть комментарии и на тебе, я не могу даже на себя смотреть", – говорится в сообщении.

Девушка считает, что ее не взлюбили из-за низкого роста и разницы в возрасте, которая составляет 10 лет. Однако Чернецкая просит не считать ее слишком юной и не достойной Романа, а по возможности вообще не выражать мысли, если о них не спрашивали.

В комментариях отозвался избранник автора, который убедил любимую, что "все будет хорошо", а впоследствии написал собственный пост, в котором обратился к хейтерам.

Свечкоренко признался, что он и его новая девушка получают много негатива после участия мужчины в романтическом реалити. Сам конкурсант решил блокировать, игнорировать и не спорить с завистниками.

По его мнению, негативные комментарии пишут люди, страдающие от "комплекса неполноценности, отсутствия эмпатии и деструктивизма". К мыслям Романа присоединился победитель шоу Андрей Задворный, который после разрыва со Златой также стал мишенью для хейтеров.

"Когда твоя жизнь полна счастья и добра, ты же хочешь ими поделиться с другими. Именно это ты это и делаешь в своем блоге. У кого жизнь полна страданий и дерьма – а жажда делиться им не меньше, жаль только, что она меньше жажды изменить свою жизнь", – высказался бывший парень певицы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Валерия и Роман официально подтвердили свои отношения, выложив чувственное фото. Девушка призналась в любви психологу и финалисту "Холостячки".