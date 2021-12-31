Роман Свечкоренко, которого отвергла Злата Огневич, показал свою девушку

Участник шоу "Холостячка-2", психолог Роман Свечкоренко, которого в финале проекта главная героиня Злата Огневич отвергла, показал, с кем встречается. Избранницей мужчины стала блогер и дизайнер Валерия Чернецкая.

Соответствующее признание Роман сделал на личной странице в Instagram. Также информацию об отношениях подтвердила сама девушка на своей странице в соцсети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Без слов, просто люблю", – написал Свечкоренко.

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В свою очередь, Валерия также опубликовала совместные с ним фотографии, которые коротко подписала смайликом в виде сердца.

Кроме того, в Instagram-stories каждый из них поделился откровенностями. Например, девушка написала, что счастлива, найти своего человека.

"Он ценит меня, вдохновляет. Он изменил меня в лучшую сторону, с каждым днем я становлюсь более уверенной в себе, целеустремленной, а ведь раньше все было наоборот", – написала Валерия.

Она добавила фотографию в stories, на которой Роман позирует с обнаженным торсом, а она в топе оливкового цвета.

"А еще он в отличной форме, в этом мы схожи и мне это нравится", – подытожила избранница Свечкоренко.

Что касается Instagram-stories Романа, то он устроил подписчикам викторину, в которой спросил у фоловеров, когда был первый поцелуй и почему они съехались сразу после начала отношений.

Оказалось, что первый поцелуй Романа и Валерии был на третий день после начала отношений, а съехалась пара потому что "так сложились обстоятельства".

Добавим, что Роман опубликовал видеонарезку из разных событий, которые он вместе с возлюбленной пережил за короткий период отношений.

Подписчики Романа и Валерии обрадовались новости о том, что они вместе и засыпали их комплиментами.

"Лапочки", "Какие же вы Мур-Мур-Мур", "Счастливые", "Чудесные", "Красавчики", "Хорошие такие", "Котята", "Такие классные", "Идеальные", "Красивая девушка", "Подарочек к Новому году", "Будьте счастливы", "Какие милые", "Вы подходите друг другу", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Роман Свечкоренко подрался в Киеве и сломал левую руку. Мужчина попал в потасовку случайно, пытаясь заступиться за незнакомую девушку.