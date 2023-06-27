В дочери годятся: 5 звездных 'пенсионеров', которые в браке с молодыми женами

Современные звездные мужчины всячески ломают стереотипы об отношениях. Брак с разницей в возрасте 15 или даже 30 лет? Легко! И часто эти пары дают фору супругам-сверстникам. Легко находят понимание и являются опорой друг другу.

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Кто из знаменитостей-"пенсионеров" справил свадьбу с юными девушками? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Ричард Гир и Алехандра Сильва (разница – 33 года)

Американский киноактер Ричард Гир дважды был женат, прежде чем нашел "родную душу". Его третьей избранницей стала испанская публицистка Алехандра Сильва, которая младше знаменитости на 33 года. Пара узаконила отношения в 2018, а позже у них родилось 2 сына. Они приняли решение жить на ранчо, чтобы иметь тихую и размеренную жизнь. Одним словом – идиллия.

2. Алек Болдуин и Хиллари Болдуин (разница – 26 лет)

Долгое время отношения кино- и телеактера Алека Болдуина и Хиллари Томас никто не воспринимал всерьез. Он – всемирно известная звезда, а она – молодая инструктор по йоге. Пара доказала, что их чувства – не игра на публику. Они в 2012 году справили свадьбу, а сейчас воспитывают 8 детей. Алек проводит кучу времени с семьей, и выглядит счастливым рядом с избранницей.

3. Эдди Мерфи и Пейдж Батчер (разница – 18 лет)

Американский актер, режиссер, продюсер и певец Эдди Мерфи – один из самых "плодовитых" звездных пап. У него 10 детей, двое из которых родила австралийская модель Пейдж Батчер. В СМИ некоторое время писали, что эти отношения – лишь очередная "интрижка" знаменитости. Однако пара показала, что у них настоящая любовь. Они вместе уже 11 лет, 2 из которых официально обручены.

4. Харрисон Форд и Калиста Флокхарт (разница – 22 года)

Американский актер, известный по ролям Хана Соло в киноэпопее "Звездные войны" и Индианы Джонса в одноименной серии фильмов, Харрисон Форд нашел свою настоящую любовь в 60 лет. Его избранницей стала на 22 года моложе американская актриса Калиста Флокхарт. Несмотря на большую разницу в возрасте, на всех фото пара выглядит беззаботной и счастливой, как влюбленные подростки. Они уже 13 лет в браке, и воспитывают приемного сына.

5. Венсан Кассель и Тина Кунаки (разница – 31 год)

Французский киноактер Венсан Кассель 14 лет состоял в браке с итальянской актрисой и моделью Моникой Беллуччи. Развод пары стал настоящим шоком для их фанатов, ведь те на публике всегда были счастливы и с блеском в глазах. Вскоре после этого стало известно о романе Венсана с младшей на 31 год французской моделью Тиной Кунаки. Они были вместе с 2016, а поженились в 2018. Вскоре у них родилась дочь Амазония. Похоже, эта история любви подходит к концу. В апреле 2023 года стало известно о разводе Венсана и Тины.

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