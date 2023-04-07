Венсан Кассель и Тина Кунаки разводятся: чем запомнился роман звезд с 30-летней разницей в возрасте

56-летний французский актер Венсан Кассель и его на 30 лет младшая жена-модель Тина Кунаки разводятся. Пара уже удалила все общие фото из соцсетей.

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Журналисты Daily Mail со ссылкой на собственные источники сообщили, что супруги уже несколько недель не живут вместе. Их бурный роман длился 7 лет, а брак – 5 лет. OBOZREVATEL решил рассказать, чем он запомнился (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Венсан Кассель и Тина Кунаки познакомились в 2015 году, и модель сразу оказалась в центре скандала. Дело в том, что до романа с молодой красавицей, актер почти 18 лет прожил с Моникой Белллучи, поэтому таблоиды назвали новый романтический интерес звезды "разлучницей". Конечно, ничего общего с правдой это предположение не имело, ведь Кассель и Беллучи порвали в 2013 году.

Когда стало понятно, что у актера на Тину Кунаки серьезные планы, фанаты начали обсуждать их 30-летнюю разницу в возрасте, ведь модели тогда только исполнилось 20 лет и поклонникам было трудно представить, что ее связывает с 50-летним мужчиной.

Однако у пары было больше общего, чем казалось на первый взгляд. Они много путешествовали, вместе занимались серфингом и делали общие фото. Кстати, личную жизнь звезды чаще показывали в соцсетях, чем комментировали СМИ.

Фотографии для пары являлись важной составляющей отношений, как и трогательные комментарии под ними, которые они оставляли. Именно по этой причине поклонники смутились, когда Кассель удалил снимки из соцсетей.

В 2018 году влюбленные поженились. К удивлению фанатов, они сделали это тихо и без анонсов в таблоидах, хотя за год до этого их подозревали в расставании. За 5 лет брака у звезд появилась дочь по имени Амазони.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в 2021 году Тина Кунаки снялась для украинского журнала L'Officiel. Знаменитость позировала на обложке глянца в образе от модельера Жан-Поль Готье и японского бренда Sacai.

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