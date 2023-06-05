'Если они способны – сами заработают': 5 знаменитостей, которые не планируют оставлять детям наследство

Не всегда рождение в семье знаменитостей – гарантия безбедной жизни. Так, некоторые звезды благодаря тяжелому труду успевают накопить средства... И создать финансовую подушку для детей и внуков.

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В последние годы появилась другая тенденция. Известные родители открыто говорят, что планируют оставить своих чад без наследства. Что подталкивает их на принятие этого решения? Читайте в материале OBOZREVATEL. Спойлер – в этом есть благородная цель.

1. Джеки Чан

У киноактера, режиссера, продюсера, каскадера, сценариста и певца Джеки Чана есть сын и дочь. Он неоднократно говорил в интервью, что не оставит им наследство. Мужчина убежден, что будущее детей зависит от них самих: "Если они способны – сами заработают деньги. Если нет – потратили бы мои деньги на пустые прихоти". Именно поэтому Джеки хочет отдать заработанное на благотворительность.

2. Эштон Кутчер и Мила Кунис

Актер и продюсер Эштон Кутчер и актриса Мила Кунис также не планируют "осчастливить" детей наследством. "Я не создаю для них траст. Мы хотим отдать наши деньги на благотворительность", – сказал звездный папа в подкасте Dax Shepard. Эштон добавил, что если дочь и сын будут иметь качественный бизнес-план, он не прочь вложить в него деньги.

3. Элтон Джон

У британского рок-музыканта Элтона Джона и кинорежиссера Дэвида Ферниша есть двое сыновей. Пара приняла решение не оставлять детям наследство, а отдать его на благотворительность. Аргументируют это тем, что у мальчиков нужно воспитывать уважение к тяжелому труду. Элтон сказал в одном из своих интервью, что "серебряная ложка, которую оставили во рту ребенка, способна погубить его жизнь".

4. Дэниел Крейг

Английский актер, снявшийся в 5 фильмах о Джеймсе Бонде, Дэниел Крейг решил не оставлять заработанное своим двум дочерям. Актер называет наследство неприятной вещью: "Моя философия такова: я хочу потратить все или отдать кому-то все деньги перед тем, как покину этот мир. Не зря говорят, что когда вы умираете богатым человеком, то потерпели неудачу".

5. Стинг

Английский рок-музыкант и актер Стинг имеет 6 детей (3 сына и 3 дочери). Артист убежден, что его чада должны добиваться успеха благодаря собственным усилиям. "Я сказал детям, что денег не останется, потому что мы с супругой тратим их. Что зарабатываем, то и тратим. Остается немного. Я не хочу оставлять им трастовые фонды", – сказал Стинг в интервью для Daily Mail.

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