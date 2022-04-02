В Буче оккупанты расстреляли лошадей Камалии, а саму конюшню заминировали

Украинская певица Камалия заявила, что российские оккупанты расстреляли несколько ее лошадей, которые жили в конюшне в осажденном городе Буча Киевской области. Также, по ее словам, войска РФ заминировали конно-спортивный клуб "Буча".

Соответствующую информацию Камалия опубликовала на личной странице в Instagram, сопроводив кадрами лошадей. Среди погибших животных оказался ее любимец по кличке Тоти-Сеньор (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Моего малыша Тоти-Сеньора, сына легендарного Тотиласа, многократно чемпиона мира, чемпиона Олимпийских игр, больше нет. Русские фашисты расстреляли несколько лошадей из нашей конюшни "КСК Буча" и заминировали её! Зелёных лугов тебе, мой малыш!", – написала певица.

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Напомним, что 28 февраля Камалия записывала эмоциональное обращение, в котором рассказала, что в 10 метрах от ее дома в городе Буча Киевской области упала ракета, российские танки окружили имение и не пускают покормить животных в конюшнях. Лошади умирали без воды и еды.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в доме Камалии, после ее выезда за границу, поселилась подруга с родственниками. Та, по словам артистки, приехала на расстрелянной машине, сумев чудом выжить.

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