В Большом театре России наказали сценаристов, выступивших против войны и поддержавших Украину

Крупнейший в России театр оперы и балета столкнулся с ощутимым сокращением программы, ведь руководство заставили "наказать" сценаристов, выступивших против войны с Украиной. Поскольку Кремль требует от артистов публичной поддержки геноцида, а "зозомбированные" россияне наперегонки пишут "доносы", Большой театр РФ отказался от постановок спектаклей, написанных адекватными людьми.

Об этом генеральный директор Владимир Урин рассказал в интервью пропагандистам. Он также случайно проговорился, что некоторые авторы запрещают актерам из РФ ствить их пьесы.

Глава Большого театра признал, что репертуар ему пришлось изменить в связи с полномасштабной войной, которую Урин цинично назвал "изменением общественно-политической ситуации".

Видео дня

Первая причина – юридическая. Создатели тех или иных спектаклей зачастую заставляют россиян отказаться от них и не демонстрировать на своей сцене. В таком случае пропагандисты тычат свои контракты и заявляют, что антивоенно настроенные сценаристы не имеют права требовать от них прекращения игры до окончания действия лицензии.

Это касается нейтральных постановок, не вызывающих общественный резонанс. В более громких случаях, когда зрители жалуются на позицию того или иного автора пьесы, Большой театр сам публично "наказывает" цивилизованных людей, снимая их работы с повестки дня.

"Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень однозначно по поводу спецоперации, их имена исчезали из афиш. Естественно, когда поднимается определенная волна возмущенных писем и других высказываний, тогда театр и министерство культуры прекрасно понимают, что вызывает очень серьезную негативную реакцию. Это тоже было причиной снятия отдельных спектаклей с репертуара", – похвастался Урин.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Казахстане наказали команду юмористов-путинистов, которые явились на оккупированный Донбасс и назвали террористов "защитниками". Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!