В бой идут роботы. Фагот показал собаку, которая навела шороху среди российских военных

Фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот), в свое время отправившийся защищать Украину от оккупантов, показал собаку, которую в кошмарах видят российские военные. Сухопутный дрон, очень напоминающий животное, на передовой несет захватчикам смерть.

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Помощника воинов назвали Превиком, артист испытал его дома. Видео в Instagram поразило украинцев, тоже захотевших такого "любимца".

"Знакомьтесь, ее зовут Превик, и она прекрасна. И да, на войне жалко и роботов, потому что творение должно нести радость, а не смерть", – написал Фагот.

Он под песню ТНМК "Поруч" показал, что железный друг человека может стоять на двух "лапах", махать, топтаться на месте и извиваться. Артист даже погладил Превика.

"Что ест собака?" "Хочу такую", "Песня прекрасно подошла", "Какая же красивая", "У Фагота новая игрушка", "Видела такую красоту в интернете, служит нашим ребятам", – написали фоловеры.

На роботе можно заметить украинский и американский флаги. Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины используют на поле боя более 30 роботов-собак, предоставленных Великобританией.

Их можно применять для доразведки, обнаружения мин и самодельных взрывных устройств, а также для перевозки боеприпасов или медикаментов в горячие точки на поле боя.

Ранее OBOZ.UA писал, что Фагот оказался в эпицентре взрыва ракеты, обломки которой попали в многоквартирный дом в районе Оболонь.

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