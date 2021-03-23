В Беверли-Хиллс продают дом по соседству с Бритни Спирс за $7,5 млн: как он выглядит
Американская теннисистка Серена Уильямс продает свой дом в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес, штат Калифорния) за $7,5 млн. Здание расположено в том же квартале, что и особняк певицы Бритни Спирс.
Об этом сообщает издание People. По словам инсайдеров, трехэтажный дом спортсменки выполнен в испанском стиле. Он имеет общую площадь 557 квадратных метров (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
В доме есть несколько гостиных с каминами, просторная открытая кухня, которая выходит на веранду и на задний двор с бассейном, пять спален, две гардеробных и семь ванных комнатам.
Также в роскошном особняке имеется тренажерный зал, а также развлекательный зал с баром и винным погребом.
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