В автокатастрофе погибла R&B-певица Энджи Стоун, номинированная на 'Грэмми'

Американская певица Энджи Стоун, известная как соучредительница хип-хоп трио The Sequence и автор культовых R&B-хитов, погибла в автокатастрофе. Ей было 63 года.

Представитель Стоун подтвердил изданию People, что трагедия произошла 1 марта – ее автомобиль попал в столкновение с 18-колесным грузовиком. Дочь исполнительницы Лади Даймонд подтвердила смерть матери в соцсетях, написав: "Моей мамы больше нет".

Энджи Стоун, настоящее имя которой Анджела Лаверн Браун, родилась 18 декабря 1961 года в Южной Каролине. Ее карьера началась в конце 1970-х, когда она вместе с подругами основала The Sequence – одну из первых женских хип-хоп групп. Их хит Funk You Up (1979) стал классикой этого жанра.

В 1990-х Стоун перешла к R&B, обретя популярность как сольная исполнительница. Ее альбом Black Diamond (1999) принес хит No More Rain (In This Cloud), а следующая пластинка Mahogany Soul (2001) подарила миру Wish I Didn't Miss You – одну из самых известных песен певицы.

За свою карьеру Стоун выпустила 10 альбомов и трижды номинировалась на "Грэмми". Она также работала автором песен для Д'Анджело, Алисии Киз и Ленни Кравица, снималась в кино и реалити-шоу. В 2023 году ее внесли в Зал славы женщин-авторов песен.

У певицы остались двое детей и внуки.

