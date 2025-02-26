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Умерла актриса украинского происхождения Мишель Трахтенберг: чем она запомнилась. Фото и видео

Надежда Данищук
Люди
2 минуты
1,8 т.
Умерла актриса украинского происхождения Мишель Трахтенберг: чем она запомнилась. Фото и видео

В США умерла 39-летняя американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в ряде сериалов, среди которых "Баффи-истребительница вампиров" и "Сплетница". Актрису нашли мертвой утром 26 февраля в квартире в Нью-Йорке.

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Об этом сообщил телеканал ABC News. Издание пишет, что Мишель Трахтенберг была найдена ее собственной матерью уже бездыханной.

Умерла актриса украинского происхождения Мишель Трахтенберг: чем она запомнилась. Фото и видео

Причина смерти актрисы пока неизвестна. Недавно Мишель перенесла пересадку печени и, возможно, испытывала осложнения. Медики склоняются к тому, что смерть Трахтенберг наступила по естественным причинам – признаков насильственной смерти не обнаружено. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

На странице девушки в соцсети многочисленные поклонники выражают соболезнования и пишут о таланте Мишель.

Умерла актриса украинского происхождения Мишель Трахтенберг: чем она запомнилась. Фото и видео

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 г. в Нью-Йорке в семье иммигрантов. Ее отец Майкл Трахтенберг, немец по происхождению, являлся специалистом в области волоконной оптики. А мать Лана Трахтенберг родом из Одессы, в прошлом была актрисой кукольного театра. В семье есть еще одна дочь Ирена, старшая сестра Мишель.

Актерскую карьеру Мишель начала в трехлетнем возрасте, снимаясь в рекламных роликах, а затем сотрудничала с детским телеканалом Nickelodeon. Первую значительную роль получила в сериале "Приключения Пита и Пита" (1994-1996), где сыграла Нонну Мекленберг.

Настоящую популярность приобрела в 15-летнем возрасте, сыграв роль в сериале "Баффи - истребительница вампиров".

В 2021 году Трахтенберг обвинила создателя сериала "Баффи - истребительница вампиров" Джосса Видона в неподобающем поведении на съемочной площадке после того, как ее коллега по сериалу Харизма Карпентер заявила, что она получила психологическую травму из-за обращения с ней Видона.

После этого последовало еще несколько успешных проектов. Среди других работ Мишель Трахтенбер - фильмы "Гарриет - шпионка" (1996), "Инспектор Гаджет" (1999), и "Принцесса льда" (2005).

Переломным моментом в ее карьере стала роль молодежной комедии "Евротур" (2004), где Мишель сыграла сестру-близнеца одного из главных героев.

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С 2016 года Мишель сосредоточилась на съемках в сериале "Сплетница". За эту роль она получила номинацию на Teen Choice Award как "лучший телевизионный злодей".

Умерла актриса украинского происхождения Мишель Трахтенберг: чем она запомнилась. Фото и видео

Актриса активно вела светскую жизнь.

В последнее время поклонники выражали обеспокоенность по поводу здоровья Мышель из-за ее внешнего вида на фотографиях в соцсетях. В ответ Трахтенберг уверяла, что она "счастлива и здорова" и никогда не прибегала к пластическим операциям.

Ее смерть стала неожиданностью для многих. Мишель Трахтенберг оставила заметный след в киноиндустрии и в сердцах поклонников.

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