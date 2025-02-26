Умерла актриса украинского происхождения Мишель Трахтенберг: чем она запомнилась. Фото и видео

В США умерла 39-летняя американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в ряде сериалов, среди которых "Баффи-истребительница вампиров" и "Сплетница". Актрису нашли мертвой утром 26 февраля в квартире в Нью-Йорке.

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Об этом сообщил телеканал ABC News. Издание пишет, что Мишель Трахтенберг была найдена ее собственной матерью уже бездыханной.

Причина смерти актрисы пока неизвестна. Недавно Мишель перенесла пересадку печени и, возможно, испытывала осложнения. Медики склоняются к тому, что смерть Трахтенберг наступила по естественным причинам – признаков насильственной смерти не обнаружено. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

На странице девушки в соцсети многочисленные поклонники выражают соболезнования и пишут о таланте Мишель.

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 г. в Нью-Йорке в семье иммигрантов. Ее отец Майкл Трахтенберг, немец по происхождению, являлся специалистом в области волоконной оптики. А мать Лана Трахтенберг родом из Одессы, в прошлом была актрисой кукольного театра. В семье есть еще одна дочь Ирена, старшая сестра Мишель.

Актерскую карьеру Мишель начала в трехлетнем возрасте, снимаясь в рекламных роликах, а затем сотрудничала с детским телеканалом Nickelodeon. Первую значительную роль получила в сериале "Приключения Пита и Пита" (1994-1996), где сыграла Нонну Мекленберг.

Настоящую популярность приобрела в 15-летнем возрасте, сыграв роль в сериале "Баффи - истребительница вампиров".

В 2021 году Трахтенберг обвинила создателя сериала "Баффи - истребительница вампиров" Джосса Видона в неподобающем поведении на съемочной площадке после того, как ее коллега по сериалу Харизма Карпентер заявила, что она получила психологическую травму из-за обращения с ней Видона.

После этого последовало еще несколько успешных проектов. Среди других работ Мишель Трахтенбер - фильмы "Гарриет - шпионка" (1996), "Инспектор Гаджет" (1999), и "Принцесса льда" (2005).

Переломным моментом в ее карьере стала роль молодежной комедии "Евротур" (2004), где Мишель сыграла сестру-близнеца одного из главных героев.

С 2016 года Мишель сосредоточилась на съемках в сериале "Сплетница". За эту роль она получила номинацию на Teen Choice Award как "лучший телевизионный злодей".

Актриса активно вела светскую жизнь.

В последнее время поклонники выражали обеспокоенность по поводу здоровья Мышель из-за ее внешнего вида на фотографиях в соцсетях. В ответ Трахтенберг уверяла, что она "счастлива и здорова" и никогда не прибегала к пластическим операциям.

Ее смерть стала неожиданностью для многих. Мишель Трахтенберг оставила заметный след в киноиндустрии и в сердцах поклонников.

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