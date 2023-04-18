На войне погиб известный украинский рок-музыкант

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб известный украинский рокер родом из Каменского Днепропетровской области Андрей Касенюк. Он играл в составе группы SilverTown, а затем стал командиром отделения артразведки на направлении Лисичанск – Кременная.

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Где именно погиб артист и другие детали неизвестны. Об этом сообщили его коллеги на официальной странице Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Смерть наступила в результате тяжелого ранения. 17 апреля воин перестал выходить на связь и его близким сообщили о потере.

"Вчера Андрей не вышел на связь. Его больше с нами нет. Он получил смертельное ранение. Подробностей и деталей пока мы не знаем. Сказать, что это тяжелая потеря для каждого из нас – это не сказать ничего! Он был едва ли не единственным в коллективе, кто с 15 лет, когда попал на репетицию своей первой группы PitStop, сквозь всю жизнь и до последнего держал тот юношеский максимализм и энтузиазм, тот детский огонь в глазах и безусловную веру в музыкальное будущее свое и своей группы", – вспомнили рокера друзья.

Жена героя Мария как раз собирала деньги ему на авто, которое требовалось на передовой. "Стоп. Любимый погиб", – написала она, когда узнала трагическую новость.

Воина и музыканта ждало успешное творческое будущее. По словам его коллег, 24 февраля 2022 года его клип должна была рассмотреть редакция М1/М2 на предмет ротации.

"Мы говорили Андрею: "Это не ко времени, вот после войны перед релизом альбома будет самое оно!" Теперь время для нас разделилось на до 17 апреля 2023 года и после. Клип мы зальем в Youtube на нашем канале. Альбом сейчас готов на 60% (6 треков из 10.) Его мы также доделаем и выпустим. Андрей к этому очень стремился. Почти все треки были написаны им", – поделились участники группы SilverTown.

В комментариях свои соболезнования выразили поклонники творчества павшего героя и неравнодушные украинцы, благодарные за его храбрую службу в рядах ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на войне против российских оккупантов погиб украинский актер, юморист, участник проекта "Лига смеха" Роман Иваненко. Полномасштабное вторжение РФ в Украину застало его с супругой в Германии, но артист не смог стоять в стороне.

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