В 16 лет трагически погиб звезда фильма 'Малыш на драйве' Хадсон Мик. Фото

Хадсон Мик, молодой актер, известный ролью детской версии главного героя популярного боевика "Малыш на драйве", а также несколькими ролями в телесериалах, погиб, выпав из движущегося автомобиля. Ему было 16 лет.

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Несчастный случай с Миком произошел 19 декабря в Веставия Хиллз, штат Алабама, и он получил травмы от удара тупым предметом после падения на дорогу, сообщает The Hollywood Reporter. Его доставили в местную больницу, но 21 декабря юноши не стало.

"Наши сердца разбиты известием о том, что Хадсон Мик отошел сегодня, чтобы быть с Иисусом, – говорится в сообщении на странице Мика в Instagram. – Его 16 лет на этой земле были слишком короткими, но он так много сделал и оказал существенное влияние на всех, кого встречал".

Полиция Вэставия Хиллз расследует обстоятельства смерти актера. Второкурсник средней школы Веставия Хиллз, он был членом футбольной команды "Веставия Хиллз Ребел". Согласно некрологу, он также восхищался своей верой, "Симпсонами", просмотрев все 36 сезонов сериала, близкими друзьями, водными видами спорта, всем, что связано с лесом, путешествиями и актерским мастерством.

Мик появился в нескольких второстепенных ролях на телевидении и в короткометражных фильмах, а затем получил роль в фильме Эдгара Райта 2017 года о беглом водителе, взрослую версию которого сыграл Энсел Элгорт. Фильм получил одобрительные отзывы критиков и кассовые сборы, что способствовало продвижению карьеры Мика вперед.

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