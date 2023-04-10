''Уже как инкубатор'': беременная Тарабарова столкнулась с хейтом из-за количества детей и ответила обидчикам

Украинская певица Светлана Тарабарова столкнулась с хейтом перед родами. Звезда опубликовала домашние фото с сыном Иваном и дочерью Марией, чем по непонятным причинам разгневала некоторых подписчиков.

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Пост появился накануне в ее Instagram-профиле. Тарабарову назвали "инкубатором", обвинили в том, что она с семьей планирует выехать за границу и раскритиковали ее фигуру. Артистка не стерпела оскорблений и ответила хейтерам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Вербное воскресенье беременную подругу посетила известная ведущая Соломия Витвицкая. Они сделали забавные кадры с детьми, где показывали языки, а певица держалась за живот.

К удивлению звезды и многих ее поклонников, под фотографиями появились недовольные и оскорбительные комментарии.

"Скоро с мужем поедут жить за бугор, вот увидите. Поэтому и третьего сделали", "Мне кажется, что она всегда беременна. Сколько у нее детей?" "Детки все на маму не похожи", "Зачем языки показывать? Это некрасиво", "Только потом не скулите, что детей много, денег не хватает", "Вы так потолстели, что это жесть. Хватит вам рожать, возраст уже берет свое", "Сочувствую. Вы уже как инкубатор", "Тарабарова как кошка", – говорится в некоторых комментариях.

За исполнительницу вступились ее поклонники. Сама звезда также не сдержалась и ответила хейтерам, которые ее шокировали.

"Друзья, если честно, я просто в шоке. Я никогда с таким не сталкивалась и хочу за это вас поблагодарить, моя светлая Insta-семья. Я даже не представляю, что переживают люди, которым пишут хейт. А вы – девушки, комментаторы – не переживайте. Я спокойно рожу, похудею и буду счастлива, потому что внутри меня нет злобы и гнили. Я вам сочувствую искренне", – написала Светлана Тарабарова.

Особенно певицу удивило, что злые комментарии пишут женщины, которые праздновали Вербное воскресенье и ходили в церковь.

Ранее OBOZREVATEL писал о многодетных родителях украинского шоу-бизнеса. Интересно, что они не воспользовались возможностью выехать за границу, а некоторые даже вступили в ряды ВСУ.

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