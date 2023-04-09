Многодетные звездные родители: кто из украинского шоу-бизнеса воспитывает троих и больше детей. Фото

Быть родителями – пожалуй, самая трудная и ответственная профессия в мире. А когда ты публичный человек, это в разы сложнее, поскольку появляется необходимость уберегать своих малышей от постоянных камер назойливых папарацци, а себя – от хейтеров, которые любят посоветовать, "как лучше воспитывать чужих детей". Не удивительно, что чаще всего звездные родители тщательно скрывают своих наследников от публики.

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Трудно даже представить, как справляются со всем этим многодетные представители шоу-бизнеса. Сегодня расскажем о таких в материале OBOZREVATEL.

Ольга Фреймут воспитывает троих детей

У известной телеведущей трое детей. Самую старшую дочь – Злату Митчел – звезда "Ревизора" родила в 2006 году в Лондоне от британца Нила Митчела. В 2016 году телеведущая во второй раз стала мамой – у нее появился сын от нынешнего мужа Владимира Локотко, а через год у пары родилась и девочка, которой дали имя Евдокия. Известно, что Злата уже долгие годы живет и учится в США, а младшенькие – с мамой и папой в Лондоне, где Фреймут работает журналисткой. Знаменитость рассказывает, что она совершенно не строгая мама и очень любит своих детей.

У Олега Скрипки четверо детей

У фронтмена культовой украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" и его супруги Натальи полный комплект – два мальчика и две девочки. Самому старшему Роману уже 17 лет, Устиму – 15, Олесе – 11, а младшенькой Зоряна – 10. Скрипка мало рассказывает о личной жизни, так что информации о его наследниках в сети не много. Известно, что сыновья и дочки артиста пошли по папиным стопам и с самого детства начали осваивать музыкальные инструменты. Сам же звездный отец называет себя "мягкотелым" в вопросах воспитания, поскольку никогда не ругает и не наказывает детей.

Тарас Тополя и Alyosha воспитывают троих детей

Лидер группы "Антитела" и его супруга-певица также многодетные родители. Пока Тополя остается в Украине, Alyosha с тремя малышами проживает в США и планирует вернуться уже после окончания войны, когда в стране их сыновьям и дочери будет безопасно. Старшему сыну Роману на днях исполнилось 10 лет, Марку уже 8, а сестричке Маше этим летом будет три годика.

У Елены Кравец есть взрослая дочь и маленькие двойняшки

Известная комедийная актриса, а теперь еще и телеведущая стала многодетной мамой "за два подхода". Первую дочь Кравец родила еще в 2003-м. Девушке уже 20 лет, она учится в университете, профессионально занимается современными танцами и помогает звездной маме няньчится с младшенькими. Двойняшек Катю и Ваню артистка родила в августе 2016 года. Такое двойное пополнение, как позже признавалась комедиантка в интервью, было для нее большой неожиданностью и она страшно боялась этого, но позже поняла, что это подарок от Бога, ведь перед этим у нее два раза случался выкидыш.

Анатолий Анатолич – папа троих детей

Телеведущий и блогер с женой Юлией воспитывают троих детей: дочерей Алису (2011) и Лолиту (2013), а также сына Нила (2021). Женщина с тремя малышами год жила во Франции из-за войны. Звездный папа регулярно приезжал к ним. Теперь же семья решила воссоединиться – мама с дочками и сыном вернулась в Украину. Анатолич признается, что сейчас, когда он фактически остался без работы, содержать многодетную семью стало крайне трудно.

"У меня жена, дети, две мамы, которые не работают, две собаки, кот. Спасибо, что жена работает, но все остальное – на мне. Многие, кто думает, что я заранее себе спланировал выезд за границу, ведь у меня трое детей, но, я думаю, все понимают, что трое детей — это фантастически дорого. Это не втрое, а в пять раз дороже", – поделился шоумен в недавнем интервью YouTube-каналу "ДОМ".

Ранее OBOZREVATEL писал о Злате Митчел – старшей дочери Ольги Фреймут. Девочка давно живет и учится в США, но украинцы не устают критиковать и сравнивать ее с известной мамой. Это оскорбляет звезду "Ревизора", которая иногда публично заступается за дочь.

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