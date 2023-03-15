Устроили цензуру: комику Поперечному на концерте в Ташкенте выключали микрофон, когда речь заходила о Путине и России

Популярный российский стендап-комик и блогер Данила Поперечный, который известен своей четкой антипутинской позицией, провел концерт в столице Узбекистана Ташкенте. Однако практически половину материала зрители в зале просто не услышали. Дело в том, что микрофон артиста выключали каждый раз, когда он говорил что-либо напрямую или косвенно, связанное с политической ситуацией в мире, а именно с президентом-диктатором Путиным и агрессией России.

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Сам Поперечный заявил, что это делали по указке местных правоохранительных органов. "Почувствовал себя как дома", – пошутил у себя в Instagram стендапер.

Под цензуру попали не только конкретные "оскорбительные" шутки про Россию, но и все фразы с просто упоминанием названия этой страны.

"Из моего концерта вырезали весь материал, тем или иным образом связанный с происходящим в мире. Буквально каждый раз, когда шутка или тема хотя бы косвенно касалась актуальной повестки, мне просто вырубали микрофон на сцене прямо во время выступления. Они даже самостоятельно вырезали без согласования шутку из открывашки концерта, где просто было слово "Россия", – пожаловался комик.

В итоге, как минимум 50 минут юмористического материала не было слышно. Поперечный принес извинения зрителям, которым за полностью оплаченный билет показали только "огрызок" шоу. Юморист заверил, что он не будет иметь ничего против желания поклонников оформить возврат средств.

"На данный момент вы единственный город, который получил программу в таком виде, и я сам крайне расстроен, что в последний момент на согласованной площадке начался вот этот детский сад. Одно в ситуации раз**бало – если бы местные копы пришли разбираться, чего я там со сцены наговорил, то мы бы ответили: "Так я в итоге ничего и не сказал, получается!" – подытожил юморист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Поперечный записал 18-минутный монолог о войне в Украине. В нем артист объяснил, почему звезды из РФ боятся рассказывать правду об агрессии родной страны и уезжают в "отпуск".

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