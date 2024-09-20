Устроилась официанткой. Выехавшая в Испанию телеведущая Габриэлла Массанга рассказала, чем зарабатывает на жизнь

Телеведущая Габриэлла Массанга, много лет радовавшая зрителей харизматичными выпусками прогнозов погоды, с началом российского вторжения нашла временное убежище с сыном-подростком в Испании. Она живет ныне в городке недалеко от Аликанте.

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В интервью OBOZ.UA телеведущая рассказала, чем зарабатывает сейчас на жизнь. А также призналась, что прочувствовала на себе, как украинцы могут обмануть своих за границей.

Габриэлла говорит, что помощь от Испании как вынужденная переселенка не получает. Имела, как все, одноразовую выплату по приезде, и на этом – все. Живёт за границей благодаря сбережениям. А еще окончила курсы нутрициологии и тренерства, имеет дипломы, консультирует. Кроме того, получает средства из деятельности своего YouTube-канала, который успешно развивает: "Пока это небольшие средства, но мне эта работа доставляет удовольствие. И я постоянно занята, что тоже радует".

Тележурналистка говорит, что летом, чтобы побыстрее выучить язык, решила пойти поработать официанткой в одном из местных ресторанов: "Там познакомилась с владельцем-украинцем, уже там живущим более 25 лет. Интересовал не заработок, а возможность, погрузившись в языковую среду, скорее овладеть языком. До этого время слышала неприятные истории, как украинцы за границей обманывают своих. А тут почувствовала это все на себе".

"Предложили четырехчасовой график, подписали со мной контракт, – делится историей обмана Габриэлла. – Я проработала две с половиной недели, а потом оказалось, что в рабочих документах вписаны совсем другие часы. Хозяин заведения уменьшал их, чтобы ослабить себе налоговую нагрузку. У меня с ним были дружеские отношения, а значит, человек, глядя мне в глаза, обманывал. А когда попросила объяснений, спокойно ответил, что это ошибка. Конечно, я ушла оттуда. Но совсем не стесняюсь, что в моей жизни был опыт такой работы. Жаль только, что так досадно обманули".

Полное интервью с Габриэллой Массангой читайте здесь.

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