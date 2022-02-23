"Устала блокировать зомби": звезда "Крепостной" Денисенко резко ответила "путинистам"

Украинская актриса Наталья Денисенко заявила, что будет блокировать "зомби-пользователей", поддерживающих Россию, и предложила сторонникам президента страны-агрессора Владимира Путина самим отписаться от ее страницы в соцсети Instagram. Артистка подчеркнула, что РФ оккупирует территории Украины и начала войну.

Соответствующее обращение звезда сериала "Крепостная" обнародовала в Instagram. "Мой профиль – мой мир. Где я рада единомышленникам и близким по духу и позиции людям. Остальные – нажмите кнопку "отменить подписку", пожалуйста", – написала знаменитость.

Актриса указала, что не имеет ничего против российских граждан, "но против политики России и всех, кто ее поддерживает".

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В формате сторис Денисенко добавила, что имеет ввиду людей, которые считают, что между РФ и Украиной "нет войны", что Путин "спасает наши земли" и что "Л/ДНР" якобы "отдельные государства".

"Отписывайтесь от меня сразу! Потому что это бред! Я не хочу разговаривать с "зомби", – сказала звезда. Она подчеркнула, что сторонникам РФ не место в ее личном виртуальном пространстве.

Под постом многие поклонники Денисенко указали, что поддерживают позицию артистки. "Справедливые слова осознанного человека", – сказано в одном из комментариев.

Коротко о знаменитости:

Наталья Денисенко – 32-летняя украинская актриса, выпускница Киевского национального университета театра кино и телевидения им. Карпенка-Карого. Работала диктором озвучки и дубляжа. В кино дебютировала в 2011 году, снявшись в мистическом сериале "Дневники Темного".

Также снималась в сериалах "Крепостная", "Возвращение Мухтара", "Виталька", "Клан Ювелиров", "Сага" и других.

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