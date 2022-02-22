"Забудьте про новости!" Решетник обратился к украинцам и рассказал, как не паниковать

Популярный украинский ведущий и шоумен Григорий Решетник призвал соотечественников не паниковать и отвлечься от нагнетающих панику новостей о российской агрессии. Он признался, что сам в ночь на 22 февраля спал всего несколько часов, однако верит, что "победит правда".

Соответствующее обращение ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" (СТБ) обнародовал в личном аккаунте в Instagram. Он записал видео, в котором дал советы подписчикам и поделился собственными размышлениями (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Вы знаете, как и каждый сегодня, неверное, спал три-четыре часа. Но наша семья в Киеве, мы продолжаем работать, дети в школе, на улице прекрасная погода", – рассказал шоумен.

Видео дня

Он заявил, что хочет подбодрить украинцев в напряженное время. "Я хотел поддержать вас и сказать, что, мне кажется, нужно самое необходимое делать, чтобы отвлечься от панических настроений", – сказал звезда.

Решетник посоветовал на несколько часов забыть про новости. "Не смотрите, занимайтесь делом. Сходите на работу или сделайте домашние дела", – отметил он.

"Еще очень важно: выйдите на свежий воздух, на улицу, пообщайтесь с людьми", – добавил известный телевизионный ведущий.

Самым главным, по его мнению, является то, чтобы украинцы продолжали делать для страны все, что от них зависит. "Верим, работаем, не паникуем. Я уверен: правда победит. Обнимаю вас!" – закончил свое видео знаменитость.

Приблизительно за три часа после публикации ролик Решетника посмотрели более 57 тыс. раз. Пост собрал тысячи комментариев с благодарностями.

Коротко о звезде:

Григорий Решетник – 38-летний украинский ведущий, актер и режиссер. Родом из Николаева. Является одним из самых востребованных телеведущих в стране. Работал над такими передачами, как "Невероятная правда о звездах", "Холостяк", "Холостячка", "Как выйти замуж" и др..

В 2010 году женился на девушке по имени Кристина, в браке с которой родились трое сыновей – Иван, Дмитрий и Александр.

Как писал OBOZREVATEL, тем временем американский режиссер Роберт Б. Уайди опубликовал фотографии из своей поездки в Киев, чтобы поддержать Украину в условиях растущей агрессии со стороны России. Он поделился хэштегом #StandWithUkrain ("Встань на сторону Украины"), а также назвал Владимира Путина "следующим штаммом вируса" после COVID-19.