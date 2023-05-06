Успеть, пока не умер: астролог объяснила, почему коронацию Чарльза ІІІ назначили на не очень удачную дату

Астрологи проделали не самую лучшую работу, подбирая дату коронации Чарльза III. 6 мая 2023 года приходится на день Накшатры, у которой есть неблагоприятное влияние – путь, на который становится человек в такую дату будет очень тернистым.

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Однако в личной карте короля ряд фактов указывает на то, что жить ему осталось не так долго, поэтому, вероятно, организаторы просто поторопились, чтобы успеть. Такое мнение высказала ведический астролог Елена Прусская в колонке на сайте "Фокуса".

Вместе с тем она отметила, что нынешний этап и дата коронации для Чарльза приходится на одиннадцатый дом в его натальной карте – дом больших денег, известности и статуса. Все эти аспекты он может успешно реализовать.

Кроме того, эксперт предположила, что организаторы могли перестраховаться и не делать церемонию в день Лунного затмения, которое приходится на 5 мая, хотя оно в любом случае важное и судьбоносное для короля Чарльза III.

Также церемония коронации будет проходить в период ретроградного Меркурия, но это особенно не скажется на Чарльзе. То ли дело – день Накшатры, которая управляет церемониями.

"Думаю, что астрологи проделали не самую лучшую работу, ведь день коронации стоило подбирать более тщательно, принимая во внимание все факторы влияния", – считает Прусская.

Напомним:6 мая в Британии состоится историческое событие – коронация Чарльза III и его супруги Камиллы. Церемония традиционно пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Она начнется в 13:00 по киевскому времени. Впервые с 1902 года событие произойдет в выходной день, а не будний, потому британцы выйдут на работу не в понедельник, а вторник, 9 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– супруга президента Украины Елена Зеленская прибыла в Великобританию, где 6 мая состоится коронация Чарльза III. Первая леди посетила Даунинг-стрит по приглашению Премьер-министра Великобритании Риши Сунака и его супруги Акшаты Мурти;

– на коронацию Чарльза ІІІ в Великобританию не пригласили лидеров семи стран. Кроме России и Беларуси, в этом году на событие не приедут лидеры Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы. Также некоторые государства будут представлять дипломаты, но не правящие лица.

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