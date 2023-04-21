Успела выйти замуж и развестись: как сложилась судьба победительницы 'Х-Фактора' Аиды Николайчук и где она сейчас. Фото

Талантливая украинская вокалистка Аида Николайчук, ставшая победительницей третьего сезона "Х-фактора", продолжает строить музыкальную карьеру. Полномасштабная война заставила ее уехать за границу, однако уже осенью певица начала публиковать фото из Украины и продолжила заниматься творчеством.

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За 10 лет, с тех пор, как ее триумфально назвали победительницей известного проекта, в жизни артистки произошло много нового. OBOZREVATEL решил рассказать, как живет исполнительница, чей мелодичный голос заставил судей сомневаться, не поет ли она под фонограмму (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ролик с ее а капелла исполнением песни "Колыбельная" в свое время был очень популярен среди украинцев, ведь даже профессиональные судьи начали сомневаться в том, что слышат собственными ушами. Впрочем, певица доказала им, что мастерски владеет своим голосом и, в конце концов, победила.

"Он (Х-фактор. – Ред.) дал мне тот самый пинок – идти дальше, не останавливаться. Я увидела, что люди в меня поверили. Однако там были подводные камни, которые мне сыграли не на руку, из-за которых я ушла в тень на долгое время", – рассказала исполнительница в интервью "Сегодня".

Впоследствии артистка взяла сценическое имя AIDA и начала выпускать авторские треки, на которые ее вдохновлял жизненный опыт. Иногда, призналась звезда, совсем неудачный.

Аида была замужем за беларуским мотогонщиком Никитой Подольским, который младше ее на 12 лет. Пара прожила вместе пять лет. Разрыв, как рассказала Николайчук, был непростым, и после него экс-возлюбленные перестали общаться.

Вокалистка зареклась никогда не возвращаться в прошлые отношения и заверила, что сейчас в ее жизни все хорошо. Возвращение к творчеству Аиды поддержал ее 20-летний сын и родные.

Сейчас на YouTube-канале исполнительницы есть 4 песни, которые она опубликовала за последний год. Треки певицы собирают сотни тысяч просмотров, хотя она совсем недавно вернулась в шоу-бизнес.

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