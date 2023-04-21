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Успела выйти замуж и развестись: как сложилась судьба победительницы "Х-Фактора" Аиды Николайчук и где она сейчас. Фото

Катерина Малай
Люди
2 минуты
13,8 т.
Успела выйти замуж и развестись: как сложилась судьба победительницы 'Х-Фактора' Аиды Николайчук и где она сейчас. Фото

Талантливая украинская вокалистка Аида Николайчук, ставшая победительницей третьего сезона "Х-фактора", продолжает строить музыкальную карьеру. Полномасштабная война заставила ее уехать за границу, однако уже осенью певица начала публиковать фото из Украины и продолжила заниматься творчеством.

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За 10 лет, с тех пор, как ее триумфально назвали победительницей известного проекта, в жизни артистки произошло много нового. OBOZREVATEL решил рассказать, как живет исполнительница, чей мелодичный голос заставил судей сомневаться, не поет ли она под фонограмму (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ролик с ее а капелла исполнением песни "Колыбельная" в свое время был очень популярен среди украинцев, ведь даже профессиональные судьи начали сомневаться в том, что слышат собственными ушами. Впрочем, певица доказала им, что мастерски владеет своим голосом и, в конце концов, победила.

"Он (Х-фактор. – Ред.) дал мне тот самый пинок – идти дальше, не останавливаться. Я увидела, что люди в меня поверили. Однако там были подводные камни, которые мне сыграли не на руку, из-за которых я ушла в тень на долгое время", – рассказала исполнительница в интервью "Сегодня".

Впоследствии артистка взяла сценическое имя AIDA и начала выпускать авторские треки, на которые ее вдохновлял жизненный опыт. Иногда, призналась звезда, совсем неудачный.

Успела выйти замуж и развестись: как сложилась судьба победительницы "Х-Фактора" Аиды Николайчук и где она сейчас. Фото

Аида была замужем за беларуским мотогонщиком Никитой Подольским, который младше ее на 12 лет. Пара прожила вместе пять лет. Разрыв, как рассказала Николайчук, был непростым, и после него экс-возлюбленные перестали общаться.

Вокалистка зареклась никогда не возвращаться в прошлые отношения и заверила, что сейчас в ее жизни все хорошо. Возвращение к творчеству Аиды поддержал ее 20-летний сын и родные.

Успела выйти замуж и развестись: как сложилась судьба победительницы "Х-Фактора" Аиды Николайчук и где она сейчас. Фото

Сейчас на YouTube-канале исполнительницы есть 4 песни, которые она опубликовала за последний год. Треки певицы собирают сотни тысяч просмотров, хотя она совсем недавно вернулась в шоу-бизнес.

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