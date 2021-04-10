Ушел из жизни принц Филипп: что вы о нем не знали

В Великобритании 9 апреля умер принц Филипп в возрасте 99 лет. Герцог был старейшим человеком за всю историю британской королевской семьи.

Несмотря на почтенный возраст, герцог Эдинбургский вел активный образ жизни, путешествовал по стране, поддерживая королеву Елизавету II на публичных выходах. OBOZREVATEL собрал малоизвестные факты из жизни принца.

Герцог Филипп уже родился принцем

Принц Филипп родился в 1921 году в Греции.

Филипп – единственный сын принца Андрея, который в свою очередь был сыном короля Греции. При рождении младенец получил титул принца Греческого и Датского. Он также является правнуком Кристиана IX, праправнуком английской королевы Виктории и российского императора Николая I. Однако, детство герцога Филиппа было сложным. Семью выслали из страны, когда мальчику был всего год. В десятилетнем возрасте мальчика отправили в Британию. Его отец умер, а мать долго лечилась в психиатрической больнице.

Принц Филипп служил в морском флоте

Принц Филипп служил в Королевском флоте.

После школы принц Филипп поступил в Британский королевский военно-морской колледж, где был лучшим курсантом. После окончания учебного заведения он стал мичманом. Герцог также активно участвовал в боевых действиях Второй мировой войны, за что получил множество наград. Филипп был самым молодым офицером на службе в морском флоте.

Филипп отказался от титулов принца Греческого и Датского

Филипп познакомился с королевой Елизаветой, когда девушке было 13 лет.

Отец Елизаветы король Георг VI был против брака дочери с Филиппом. Но девушка влюбилась в принца и не рассматривала больше никого на роль мужа. Пара долго вела тайную переписку. В 1947 году Елизавета II и принц Филипп поженились. За день до свадьбы жених отрекся от прошлых званий, потому что король Великобритании не может носить иностранных титулов. Также он отказался от своей веры и принял англиканство. После брака Филипп стал герцогом Эдинбургским. Через 10 лет королева подарила ему титул принца.

Принц собственноручно сделал кольцо Елизавете

Принц Филипп активно занимался общественной деятельностью.

Филипп разработал сам дизайн свадебного украшения для принцессы Елизаветы – кольцо и браслет. На них пошли бриллианты с тиары его матери – принцессы Алисы. Герцог пожертвовал диадемой, потому что у него не было денег на дорогостоящую покупку. Еще один подарок, который принц Филипп сделал будущей жене – к свадьбе бросил курить.

Герцог Филипп и принцесса Диана

Королева правила страной, а принц был главой семьи

Говорят, что герцог Филипп подтолкнул принца Чарльза женится на Диане Спенсер. В 1981 году он написал сыну записку, где поставил его перед выбором: сделать предложение или порвать с девушкой. Чарльз и Диана поженились через шесть месяцев.

Герцог Филипп побил рекорд долголетия

У принца Филиппа были проблемы с сердцем.

В 2016 принц Филипп стал самым старшим человеком за всю историю британской королевской семьи. К 100-летию герцог не дожил два месяца.

Принц Филипп был очень экономным

Принц Филипп с Елизаветой прожили 73 года в браке.

В 2008 году он попросил портного подшить брюки, которые впервые надел 52 года назад. Это свидетельствует о том, что Филипп, несмотря на королевское богатство, был очень скромным и экономным.

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