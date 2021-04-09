Як виглядав принц Філіп у молодості. Фото
У Віндзорському замку помер Единбурзький принц Філіп, який був чоловіком Британської королеви Єлизавети II. Він не дожив два місяці до 100-річного ювілею.
OBOZREVATEL згадав, як виглядав принц Філіп у молодості. Герцог більше 70 років надавав незмінну і тверду підтримку Британській монархії.
Принц Філіп народився 10 червня 1921 року в Греції. Хлопець при народженні отримав титул принца Грецького і Данського. Його дитинство було дуже важким.
Батько принца помер, а мати страждала психічним захворюванням і потрапила в лікарню.
У 21 рік він був одним з наймолодших перших лейтенантів Королівського флоту.
Принц Філіп отримав високу оцінку за роль у Другій світовій війні.
Історія листування королеви Єлизавети та принца Філіпа могла б стати сюжетом для шекспірівської п'єси: листи доводилося передавати таємно, через довірених осіб, в обхід короля.
Принц Філіп та 17-річна Єлизавета довго вели листування і в 1947 році він попросив її руки у короля Георга VI.
Перед одруженням з королевою Єлизаветою II Філіп відмовився від титулів "принц Грецький" та "принц Данський" та прийняв британське підданство. Напередодні весілля король Георг VI подарував майбутньому зятю титул герцога Единбурзького.
Герцог Единбурзький і королева Англії приходяться один одному четвероюрідним братом і сестрою.
Пара прожила разом 73 роки.
Протягом багатьох років герцог дарував коханій дружині чудові подарунки. Наприклад, рубінову і діамантову брошки, які вона одягає для урочистих випадків.
Філіп був найстарішим в історії британським монархом.
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