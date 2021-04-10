Пішов із життя принц Філіп: що ви про нього не знали

У Великобританії 9 квітня помер принц Філіп у віці 99 років. Герцог був найстарішим чоловіком за всю історію британської королівської сім'ї.

Попри поважний вік, герцог Единбурзький вів активний спосіб життя, подорожував країною, підтримуючи королеву на публічних виходах. OBOZREVATEL зібрав маловідомі факти з життя принца.

Герцог Філіп уже народився принцом

Принц Філіп народився у 1921 році в Греції.

Філіп – єдиний син принца Андрія, який в свою чергу був сином короля Греції. При народженні немовля отримало титул принца Грецького і Данського. Він також є правнуком Крістіана IX, праправнуком англійської королеви Вікторії і російського імператора Миколи I. Однак, дитинство герцога Філіпа було складним. Сім'ю вислали з країни, коли йому був лише рік. У десятирічному віці хлопчика відправили до Британії. Його батько помер, а мати довго лікувалася в психіатричній лікарні.

Принц Філіп служив у морському флоті

Принц Філіп служив у Королівському флоті.

Після школи принц Філіп вступив в Британський королівський військово-морський коледж, де був кращим курсантом. Після закінчення навчального закладу він став мічманом. Герцог також брав активну участь в бойових діях Другої світової війни, за що отримав багато нагород. Філіп був наймолодшим офіцером на службі в морському флоті.

Філіп відмовився від титулів принца Грецького та Данського

Філіп познайомився з королевою Єлизаветою, коли дівчині було 13 років.

Батько Єлизавети король Георг VI був проти шлюбу. Але дівчина закохалася в принца і не розглядала більше нікого на роль чоловіка. Пара довго вела таємне листування. У 1947 році Єлизавета II і принц Філіпп одружилися. За день до весілля наречений відрікся від минулих звань, тому що король Великобританії не може мати іноземних титулів. Також він відмовився від віри і прийняв англіканство. Після шлюбу Філіп став герцогом Единбурзьким. Через 10 років, королева подарувала йому титул принца.

Принц власноруч зробив обручку Єлизаветі

Принц Філіп активно займався громадською діяльністю.

Філіп розробив сам дизайн весільних прикрас для принцеси Єлизавети – обручку і браслет. На них пішли діаманти з тіари його матері – принцеси Аліси. Герцог пожертвував діадемою, тому що у нього не було грошей на дорогу покупку. Ще один подарунок, який принц Філіп зробив майбутній дружині – до весілля кинув курити.

Герцог Філіп і принцеса Діана

Королева правила країною, а принц був головою родини

Кажуть, що герцог Філіп підштовхнув принца Чарльза одружитися з Діаною Спенсер. У 1981 році він написав синові спонукальну записку, де той мусив обрати: зробити пропозицію або порвати з дівчиною. Чарльз і Діана одружилися через шість місяців.

Герцог Філіп побив рекорд довголіття

Принц Філіп мав проблеми із серцем.

У 2016-му принц Філіп став найстаршим чоловіком британської королівської сім'ї. До 100-річчя герцог не дожив два місяці.

Принц Філіп був дуже економною людиною

Принц Філіп з Єлизаветою прожили 73 роки у шлюбі.

У 2008 році він попросив кравця підшити штани, які вперше одягнув 52 роки тому. Це свідчить про те, що Філіп, попри королівське багатство, був дуже заощадливим.

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