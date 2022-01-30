Ушел из жизни Леонид Куравлев. Чем прославился легенда советского кино

Сегодня, 30 января, в одном из московских хосписов ушел из жизни легендарный актер советского кинематографа Леонид Куравлев. Артисту было 85 лет. В начале января у него диагностировали COVID-19, осложнения после которого и стали причиной смерти.

Об этом сообщается на сайте Первого канала. Куравлев успел стать звездой таких советских фильмов как: "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".

Свои последние дни актер провел в медучреждении. Докторам удалось победить его вирусную пневмонию, однако осложнения и ряд других заболеваний так и не позволили артисту снова стать на ноги.

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По словам сына и дочери, которые отдали звездного отца в дом престарелых, последние годы жизни актер практически не выходил на улицу, мало с кем общался и горевал по супруге Нине Васильевне. С ней он прожил в браке 50 лет до самой ее смерти в 2012-м.

Зрители полюбили артиста за его веселые и привлекательные роли. Цитаты, принадлежащее персонажам Куравлева до сих пор остаются крылатыми. Большинство из них актер придумывал сам, импровизируя на съемочной площадке.

"Ну вот, например, я прихожу к Шпаку, грабить его, он берет деньги, и по сценарию я говорю: "Храните деньги в сберегательной кассе". Я говорю Гайдаю: "Можно я прибавлю к этой фразе еще нечто?" Он говорит: "А что хочешь?" "Храните деньги в сберегательной кассе, если они у вас есть", – рассказывал ранее Леонид Куравлев.

Кинематографу Леонид Вячеславович посвятил около 60 лет жизни, сыграв более чем в 190 проектах. Жулики и простаки, хитрецы и драматические герои получались у него обаятельными и исключительно запоминающимися.

Будущая знаменитость родился в семье слесаря и парикмахера. Его не окружало творчество, а любовь к сцене Куравлев выработал в себе сам. И весь свой последующий путь он прокладывал самостоятельно – без помощи влиятельных знакомых или более известных коллег.

В 2014 году артист подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики Кремля по отношению к Украине. В одном из редких интервью накануне своего 80-летнего юбилея хвалил президента страны-агрессора Владимира Путина. Когда был занесен в базу "Миротворца", прокомментировал: "Я для них угроза. Я на Украине не был уже много-много десятков лет. Они мне не нужны".

Дата и место церемонии прощания и похорон пока неизвестны.

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