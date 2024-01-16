'Ушел чуть не туда'. Александр Ягольник признался, как на него повлияла война

Музыкальный продюсер и автор песен Александр Ягольник, после 24 февраля 2022 года не покидавший Киев, в начале вторжения "поймал себя на мысли, что пошел чуть не туда". Ягольник признается, что его сердце заполонила ненависть.

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Александр говорит, что обуздать токсические чувства ему удалось с помощью молитвенных практик.

Александр Ягольник признается, что война сильно повлияла на его мировоззрение: "Я поймал себя на мысли, что пошел чуть не туда, мое сердце заполонила ненависть. Преодолеть это помогли духовные практики. Я открыл для себя путь к Богу – религиозное учение Вознесенных Мастеров. И с тех пор много времени уделяю молитвам и молитвенным практикам. И как бы трудно ни было, стараюсь не пускать ненависть в свое сердце".

Сейчас Ягольник, по его словам, работает над мюзиклом "Гармата Героїв Крут" о событиях 1918 года: "Занимаюсь тяжелой и кропотливой творческой работой. В частности, и ради того, чтобы отвлекать мозги от тяжелых мыслей. Тем временем я понимаю, что до окончания войны это произведение будет спрятано в долгий ящик и припорошено большим количеством пыли. Сейчас все украинцы свободные средства отдают на фронт, в поддержку армии. Поэтому этот готовящий мюзикл пока не ко времени".

Продюсер также признался, что в начале вторжения ходил со своим родным братом Константином, который в свое время являлся солистом популярной группы "Играшки", в военкомат, однако их не взяли.

Полное интервью с Александром Ягольником читайте на завтра, 17 января.

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