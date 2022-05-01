Певица родом из Ужгорода Елка выступила на корпоративе в Сочи

Уроженка украинского Ужгорода, певица Елизавета Иванцев, более известная под псевдонимом Елка, во время войны в своей родине выступила в Сочи. Там звезда исполнила несколько собственных хитов перед толпой россиян.

Мероприятие состоялось 30 апреля вечером и было приурочено к празднованию корпоратива местной автокомпании. Роликом с концерта поделились в Telegram-канале "Боже, яке к*нчене" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно из записи, исполнительница точно выбрала две свои культовые песни – "Прованс" и "На большом воздушном шаре". Интересно, что артистку сняли именно в тот момент, когда она пела: "Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете".

Видео дня

На это автор Telegram-канала, украинский комик и ведущий Алексей Дурнев добавил, что Елке стоит придумать новое место для того, чтобы присесть, ведь в Борисполе ее отныне никто не ждет.

Отметим, что с начала полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией в Украине, Елка заняла "молчаливую" позицию, оставшись жить и работать в России, поддерживая этим кровавую политику Кремля.

Имея миллионную аудиторию, артистка ни разу не донесла до россиян праду о геноциде и зверствах оккупантов в своей родине. На странице в Instagram, которая насчитывает 1,2 млн. подписчиков, Елизавета Иванцев удалила свои посты, оставив только рекламу новой лирической песни.

Также важно добавить, что сама Елка считает своим домом Москву, хоть и признает родиной Украину. В интервью для российского издания "Медуза" она призналась, что ей в столице РФ "очень хорошо".

"Я пытаюсь придерживаться максимального нейтралитета – но я все равно житель западной Украины. Я там родилась, это моя родина. И сейчас кто-то высказывает мнение, что мы смертельные враги. Я считаю, что даже такие высказывания не отменяют благородных поступков, которые этот человек делал раньше", – рассказала певица еще в одном интервью российскому онлайн-изданию "Собеседник".

Как сообщал OBOZREVATEL, другая предательница, одесситка Регина Тодоренко во время, когда ее родной город бомбит Российская Федерация, выступила с концертом в "Лужниках". Звезда сопровождала песнями шоу с танцами на льду.