Рэпер родом из Мариуполя Аким Апачев, который на всех пропагандистских мероприятиях в России цинично поет измененную композицию "Пливе кача", называя в ней воинов ВСУ "демонами", заверил, что никогда не испытывал притеснений из-за русского языка в родном городе. Осознав, что своим ответом он пошатнул едва ли не самый главный нарратив кремлевской пропаганды, предатель быстро оправдался, однако это звучало еще более бестолково. Апачев начал придумывать басни о том, как он страдал из-за своего русскоязычия в Виннице.

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Так, свою позорную ложь рэпер вывалил в интервью Ксении Собчак для ее YouTube-канала. Ведущая спросила своего гостя: "Были ли в Мариуполе языковые проблемы, о которых так упорно кричит российская пропаганда?"

Апачев, забыв, что он должен подыгрывать Кремлю, ответил: "Никогда не было никаких языковых проблем. Я прекрасно разговаривал и на украинском, и на русском. Я смотрел фильмы и только на середине понимал, на каком языке он: на украинском или русском. Никогда не было ничего".

Собчак уточнила у своего собеседника: "Вы же понимаете, что главный тезис российской пропаганды – это то, что "мы идем освобождать, потому что там запрещают русский язык". Вы сейчас опровергаете этот тезис".

Поняв, очевидно, что он уклонился от кремлевской методички, Апачев быстро "переобулся" и заверил, что "действительно запрещают", но начали это делать, видите ли, только с 2014 года.

"После 2014 года, конечно, началось выдавливание русского языка. Но до этого у нас, на востоке, этого не было. Восток всегда был русским", – заверил предатель.

Интервьюер начала задавать уточняющие вопросы, намекая, что русский язык начали запрещать уже после того, как Россия аннексировала Крым и совершила вооруженное вторжение на Донбасс.

Апачев сделал вид, что не услышал этих комментариев от Собчак и, почувствовав, что он едва не разрушил один из самых больших и абсурдных мифов путинской пропаганды, начал выдавать бред о западе Украины и "бандеризации" украинцев в 2004 году.

"Я в 2004 году служил на западе Украины. Вроде это Винница была. Это была "Помаранчева революція", в результате которой придет Ющенко к власти и дальше начнет "бандеризацию" Украины. В 2004 году меня офицеры за то, что я говорил на русском языке, отправили в наряды. То есть я чувствовал давление из-за русского языка. То есть там, на западе Украины, давление на русский было всегда. На востоке – прекрасно говорили по-русски и по-украински. Мы относились к этому с пониманием. Это часть нашей богатой культуры – триединая святая русь! Вот такая!" – позорно солгал "мариуполец", подлизав наконец Z-патриотам.

Отметим, что уже много лет Апачев добросовестно работает на российскую пропаганду, поддерживает войну и геноцид украинцев. Даже свой трек, который уроженец Мариуполя повсюду поет, он не смог написать без ошибок в украинских словах.

Ранее OBOZ.UA писал, что в новогоднюю ночь, когда в Одессе пылал многоквартирный дом из-за попадания российского беспилотника, на провластном Первом канале в России звучала песня "Пливе кача", которую на свой лад перепел Аким Апачев. В ней путинист на украинском языке воспел терроризм РФ и назвал украинских воинов "демонами".

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