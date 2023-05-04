Унаследовали все? Как выглядят дочери самых красивых актрис 70-х годов, которыми восхищались миллионы. Фото

Элизабет Тейлор, Роми Шнайдер, Катрин Денев и Грейс Келли были секс-символами 1950-1970-х годов и сводили с ума мужчин по всему миру. Они блистали на больших экранах, а на пике своей карьеры режиссеры едва не дрались за них. У всех героинь нашей подборки есть дочери, одни из которых унаследовали их талант, другие же остались в стороне от кинематографа.

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OBOZREVATEL покажет, как выглядят наследницы самых желанных актрис 20 века. К слову, они имеют не менее популярных отцов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Роми Шнайдер (дочь Сара Бьязини)

Немецко-французская актриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино Роми Шнайдер 21 июля 1977 года родила дочь Сару Бьязини от французского сценариста Даниэля Бьязини. Артистка практически не знала свою мать, ведь, когда ей было 4 года, Роми умерла. Сара получила образование искусствоведа в Сорбонне, немного поработала в музеях, а после отправилась в Лос-Анджелес учиться актерскому мастерству. Бьязини играла в театрах, однако стать знаменитой актрисой не смогла.

Элизабет Тейлор (дочь Элизабет Тодд)

Англо-американская актриса театра и кино и "королева Голливуда" периода его расцвета Элизабет Тейлор семь раз была замужем. В одном из браков она родила дочь Лизу Тодд от американского продюсера Майкла Тодда. Элизабет младшая не продолжила семейную традицию, отказавшись становиться актрисой. Сейчас 66-летняя женщина работает скульптором и проживает в пригороде Гудзона.

Катрин Денев (дочь Кьяра Мастроянни)

Французская актриса и певица Катрин Денев 28 мая 1972 года подарила своему супругу, итальянскому актеру Марчелло Мастроянни дочь Кьяру Мастроянни. Из всех героинь нашей подборки именно Кьяра наиболее известна киноманам. Она стала известной актрисой и снялась в более чем 40 лентах.

Грейс Келли (дочери Каролина и Стефания)

Дочери Грейс Келли и князя Монако Ренье III Каролина и Стефания доставили немало хлопот родителям своим своенравным характером. Каролина Маргарита Луиза появилась на свет 23 января 1957 года, а Стефания Мария Елизавета – 1 февраля 1965 года. Каролина в молодости увлекалась конным спортом, лыжами, танцами, игрой на фортепиано. Она замужем, у нее четверо детей. Стефания в юные годы также танцевала, занималась моделингом и пением. Младшая наследница дважды была замужем, у нее трое детей.

Ранее OBOZREVATEL продемонстрировал, как изменились самые красивые актеры 90-х, от которых сходили с ума фанатки. В нашу подборку попали Джонни Депп, Бен Аффлек, Мел Гибсон и другие. Стоит отметить, что некоторым возраст к лицу.

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