Возраст не жалеет никого! Как изменились самые красивые актеры 90-х, от которых сходили с ума фанатки. Фото тогда и сейчас

Несмотря на то, что годы накладывают отпечаток на каждого, будь то обычного человека или всемирно известную личность, эти мужчины даже в солидном возрасте остаются востребованными актерами. Седые волосы и морщины не сделали их менее желаемыми для армии фанаток.

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OBOZREVATEL напомнит, как Джонни Депп, Бен Аффлек, Мел Гибсон, Хью Джекман и Хавьер Бардем выглядели на пике их популярности. Все они до сих пор сводят с ума девушек (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Джонни Депп

Наибольшую известность американскому актеру принесли роли в фильмах Тима Бертона – "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря". На момент съемок в "Эдвард Руки-ножницы" Джонни было 27 лет. Сейчас артисту – 59, но он так и остается секс-символом.

Бен Аффлек

Американскому актеру, кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру, лауреату двух премий "Оскар" Аффлеку в прошлом году исполнилось 50 лет. Свою карьеру он начал в 12 лет, исполнил небольшую роль в телевизионном сериале "Путешествие Мими". Бен продолжает покорять фанаток со всего мира и вдохновлять свою супругу Дженнифер Лопес.

Мел Гибсон

Австралийский и американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Мел Гибсон стал популярен благодаря кинокартинам "Безумный Макс", "Смертельное оружие", "Человек без лица". Несмотря на возраст, а ему уже 67 лет, он продолжает активно сниматься в фильмах и воспитывает четырехлетнего сына от 31-летней возлюбленной.

Хью Джекман

Австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман в свои 54 ведет здоровый образ жизни, активно занимается спортом и получает новые предложения для съемок. К слову, звезда с 1996 года женат на актрисе Деборре-Ли Фернесс, которая на 13 лет его старше.

Хавьер Бардем

Наиболее известные картины с испанским актером Хавьером Бардемом – "Живая плоть", "Море внутри", "Призраки Гойи", "Вики Кристина Барселона" и "007: Координаты Скайфолл". Сейчас селебрити 54 года, но он не сдает своих позиций. Хотя пик его популярности приходится на 2000-е года.

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