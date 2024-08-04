Умная женщина в образе легкомысленной кокетки: почему не любили Мэрилин Монро и как выглядела первая обложка Playboy с ней

4 августа 1962 года в возрасте 36 лет при загадочных обстоятельствах умерла, без сомнений, выдающаяся историческая фигура – Мэрилин Монро. Модель, актриса и светская львица, которая подарила миру немало хороших ролей, стала секс-символом и эталонным образом блондинки-кокетки, на самом деле имела хорошую эрудицию, страхи и сложную судьбу.

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Однако она умела притвориться недалекой и инфантильной, когда это могло принести желаемое Монро. OBOZ.UA решил вспомнить, чего модель боялась, почему ее ненавидели и как Мэрилин стала символом культового журнала Playboy.

Жизненные перипетии

Эффектная красавица, которую при рождении назвали Нормой Джин Бейкер, росла в непростой среде. Ее отцом был мужчина, который отрекся от своего малыша и ни разу не ответил на ее просьбу о встрече. Мать Мэрилин была киномонтажницей, но очень мало времени уделяла детям и в конце концов попала в психбольницу. За жизнь девочку передавали 11 опекунам.

В 16 лет брошенная всеми школьница вышла замуж за бойфренда, который был намного старше ее, чтобы не возвращаться в детский дом. Однако их брак был несчастливым, и юная блондинка бросила семью, чтобы стать моделью.

В конце концов, в жизни Монро было много романов, но ни один из них не принес женщине счастья. Она неоднократно попадала в скандалы из-за своих якобы интимных отношений с влиятельными мужчинами.

Самая яркая из фигура "любовника" Мэрилин – 35-й президент США Джон Кеннеди. Некоторые теории даже называют его причастным к смерти модели. Биограф Фред Лоуренс Гайлес в своей книге 1969 года "Норма Джин: жизнь Мэрилин Монро" утверждал, что актриса сделала аборт в июле 1962 года, менее чем за месяц до ее смерти. Детей она не имела, потому что пережила выкидыш и чуть не покончила с собой.

Что скрывалось за образом кокетки

Анализируя манеры, голос, фото и роли Монро, можно сразу предположить, что она была легкомысленной кокеткой, умеющей покорять сердца мужчин, знала себе цену и умело пользовалась внешностью. Однако за этим фасадом скрывалась очень эрудированная женщина, которая не пренебрегала саморазвитием.

Считается, что ее IQ составлял 168 баллов, а в личной библиотеке модели было более 400 книг, которые она читала. Хотя информацию о коэффициенте интеллекта называют неподтвержденной, биограф звезды отмечал, что она была очень умной и постоянно развивалась.

Откровенные фото

Именно на время популярности Монро пришлось основание глянца Playboy. Она была первой женщиной, попавшей на обложку. В 1953 году красотка позировала в откровенном на то время купальнике, поэтому и дальше за Мэрилин закрепился соответствующий образ.

Почему модель ненавидели

У людей были разные причины недолюбливать Монро. Женщины завидовали ее успеху и вниманию от мужчин, кинопродюсеры обвиняли в опозданиях и том, что актриса забывает текст, Кеннеди, как считается, боялся раскрытия их романа.

Яркая личность нажила немало врагов, потому ее смерть называют неслучайной. Есть теории, что Монро убили и выставили все как самоубийство.

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