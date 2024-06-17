'Я всегда знал, кто ее убил'. Стали известны резонансные факты о смерти Мэрилин Монро

Судьба голливудской актрисы и американского секс-символа Мэрилин Монро была полна взлетов и падений. В конце жизни звезда злоупотребляла алкоголем и лекарственными препаратами. Тяжелая депрессия привела к летальному случаю.

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Однако американская колумнистка Морин Каллахан проливает свет на самоубийство Монро, собрав все факты о секретах белокурой красавицы в своей книге "Не спрашивай". По словам психоаналитика звезды Ральфа Гринсона, его пациентка была далека от того, чтобы покончить с собой. Тем временем Джо ДиМаджио, третий мужч актрисы, обвинил в трагедии братьев Кеннеди – Джека и Бобби, пишет Daily Mail.

Любовный треугольник

Как известно, Мэрилин Монро долгое время была любовницей президента США Джона (Джека) Кеннеди. В то время как политик изображал семьянина рядом со своей законной женой, по вечерам он забывался в постели с известной голливудской блондинкой. Несмотря на то, что первая леди Жаклин Кеннеди знала обо всех интрижках мужа, больше всего ее волновала именно Монро.

Впоследствии президенту надоела знаменитость, поэтому он решил "поделить" любовницу со своим братом Бобби – генеральным прокурором США. Братья сменяли друг друга, и хотя Мэрилин имела подозрения, что ее используют, она просто закрывала на это глаза.

После исполнения секс-символом знаменитого "Happy Birthday" главе государства, Жаклин была взбешена, восприняв это, как обиду. Тогда она поставила мужу ультиматум: никакой Мэрилин. Иначе она рассталась бы с Кеннеди – забрала детей и американский народ наконец узнал бы, почему.

Бобби тоже удалось выйти сухим из воды. Стоит заметить, что к тому времени у него было семь детей вместе со своей женой Эстель. Тогда "генерал", как его называла блондинка, начал постоянно пропадать из-за работы. Мэрилин восприняла это близко к сердцу.

Скандальная фотосессия и угрозы

Монро страдала сильной депрессией, а ее потребление алкоголя и лекарств было "шокирующим", пишет Каллахан. В конце концов "постоянная неспособность встать с кровати" стала причиной того, что актрису уволили со съемочной площадки ее последнего фильма "Something's Got to Give".

Она "восприняла публичное унижение как вызов", решившись на откровенную фотосессию. В возрасте 36 лет, на пике своей красоты, она позировала для VOGUE. На самых смелых фотографиях артистка была обнажена в постели с грудью, укутанной в розовый тюль. Внимание поклонников привлек длинный глубокий шрам – результат недавней операции на желчном пузыре. Это было физическое проявление того, как чувствовала себя Мэрилин: опустошенная и разрушенная.

Но вскоре ее горе уступило мести, и оба брата Кеннеди получили сообщение: если они и дальше будут игнорировать Мэрилин, она созовет пресс-конференцию и расскажет правду миру. Позже Бобби и Джек обнаружили, что ФБР и ЦРУ прослушивали дом и телефонную линию звезды без ее ведома. Это была скоординированная попытка уничтожить обоих политиков.

Ужасное известие

Через несколько часов, в 7:30 вечера, Мэрилин позвонила своему приятелю Питеру Лоуфорду домой, сказав ему "прощай". Ее тело обнаружила рано утром домработница. Монро лежала лицом вниз на кровати, обнаженная, с телефоном в руке.

Сотрудники ФБР были немедленно направлены в дом звезды. Бывший старший агент ФБР Джеймс Дойл позже признался, что Бюро было приказано удалить телефонные записи. Из ее дома исчезла система наблюдения, а также дневник, от которого Бобби, очевидно, приказал "избавиться" несколько месяцев назад.

Смерть Мэрилин Монро 5 августа 1962 года была вызвана передозировкой барбитуратов. Было ли это случайно или намеренно – неизвестно. Но те, кто знал и любил ее больше всего, обвиняли Джека и Бобби Кеннеди.

Бывший муж блондинки ДиМаджио запретил президенту и его брату посещать ее похороны, а позже, как сообщается, сказал: "Я всегда знал, кто ее убил, но я не хотел начинать революцию в этой стране. Все Кеннеди были убийцами женщин, и им это всегда сходило с рук".

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