Умерла Шеннен Доэрти – звезда сериалов 'Зачарованные' и 'Беверли-Хиллз, 90210'

Американская актриса, звезда известных сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" Шеннен Доэрти умерла в субботу, 13 июля, в возрасте 53 лет. Она в течение 9 лет боролась с онкологией.

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Об этом сообщил People. Известно, что в 2023 году самочувствие актрисы значительно ухудшилось, метастазы распространились сначала на мозг, а затем на кости.

"С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла свое сражение с раком после многих лет борьбы с болезнью. Преданная дочь, сестра, тетя и подруга была окружена своими близкими, а также собакой Боуи. Семья просит оставить их наедине, чтобы они могли спокойно погоревать", – сообщила знакомая звезды Лесли Слоан.

В 2015 году у актрисы обнаружили рак груди, после чего ей сделали мастэктомию (хирургическое удаление молочных желез), провели химиотерапию и облучение. В 2017-м знаменитость сообщила, что у нее наступила ремиссия, а через два года онкология вернулась. Шеннен Доэрти рассказывала, что страдает метастатическим раком 4-й стадии.

"У меня, безусловно, бывают дни, когда я спрашиваю себя: "Почему я?" И тогда я думаю: "Почему не я? Кто еще? Кто еще, кроме меня, заслуживает этого? Никто из нас не заслуживает", – говорила раньше Шеннен Доэрти.

В конце прошлого года звезда верила, что сможет продержаться еще 3-5 лет, если лечиться непрерывно. Таков был ее план избавиться от оков рака. Она приравнивала свое "время ожидания" с конными скачками, с помощью которых можно использовать одно лечение, чтобы дождаться другого. Шеннен мечтала, что таким способом сможет "дотянуть" до создания лекарства, которое лишит ее болезни.

"Я всегда говорю, что важно думать о каждой терапии, как о лошади. Во время конной гонки вы хотите ездить на каждом коне, пока он ездит, а затем вы едете на следующем как можно дольше... вы надеетесь, что сделаете несколько кругов, а потом появляется еще одна новая пара лошадей, и это сделает гонки гораздо длиннее", – верила она.

В апреле 2024 года актриса рассказала, что уже начала готовиться к смерти. Этим она пыталась облегчить жизнь своей матери Розе Элизабет в будущем. Доэрти начала внимательно разбирать собственные вещи дома, чтобы оставить после смерти самое ценное. Кое-что она выбросила в помойку, другое отдала в чужие руки, а что-то – выставила на продажу. Доэрти отмечала, что мама для нее является приоритетом, поэтому ей было важно не загружать обездоленную женщину еще дополнительной работой в разборе домашних вещей.

"Моим приоритетом на это время является моя мама. Я знаю, ей будет тяжело, если я умру раньше нее. Поэтому я сделала так, чтобы она меньше занималась другими вещами", – рассказывала Доэрти в своем подкасте.

Ранее OBOZ.UA писал, как сложилась жизнь Шеннен Доэрти: актрису предал муж, когда она нуждалась в большей помощи; с искренним сердцем поддерживала украинцев в войне против РФ.

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