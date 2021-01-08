Умерла звезда 'Полицейской академии' Мэрион Рэмси

В четверг, 7 января, в собственном доме в Лос-Анджелесе скончалась звезда серии фильмов "Полицейская академия", американская актриса Мэрион Рэмси. Ей было 73 года.

Точную причину смерти пока не называют. Известно, что знаменитость недавно болела. О трагедии сообщает издание Variety.

Мэрион Рэмси родилась 10 мая 1947 года в Филадельфии.

В кино дебютировала в 1975 году.

Известность ей принесла роль робкого полицейского с громким голосом Лаверн Хукс в серии комедийных фильмов "Полицейская академия".

Писала песни в соавторстве с Харасом Файром. Как композитор она написала синглы Supernatural Thing, This Time I’ll Be Sweeter, Satan’s Daughter для Гари Глиттера.

На съемочной площадке "Лавалантулы" в 2015 году Рэмси вновь работала с рядом актеров, игравших с ней в "Полицейской академии".

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