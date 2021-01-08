Померла зірка 'Поліцейської академії' Меріон Ремсі

У четвер, 7 січня, у власному будинку в Лос-Анджелесі померла зірка серії фільмів "Поліцейська академія", американська актриса Маріон Ремсі. Їй було 73 роки.

Точну причину смерті поки не називають. Відомо, що знаменитість нещодавно хворіла. Про трагедію повідомляє видання Variety.

Меріон Ремсі народилася 10 травня 1947 року в Філадельфії.

У кіно дебютувала в 1975 році.

Популярність їй принесла роль боязкої поліцейської з гучним голосом Лаверн Хукс у серії комедійних фільмів "Поліцейська академія".

Писала пісні у співавторстві з Харасом Файром. Як композитор вона написала сингли Supernatural Thing, This Time I'll Be Sweeter, Satan's Daughter для Гарі Гліттера.

На знімальному майданчику "Лавалантули" у 2015 році Ремсі знову працювала з низкою акторів, що грали з нею в "Поліцейській академії".

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