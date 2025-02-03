Умерла звезда 'Игры в кальмара', которая болела раком

Умерла южнокорейская актриса Ли Чжу Соль, сыгравшая роль Пак Маль Сун во втором сезоне популярного сериала "Игра в кальмара" на Netflix. Она ушла из жизни 2 февраля в своем доме в городе Уйджонбу, Южная Корея, в возрасте 81 года.

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В ноябре 2024 года у актрисы диагностировали рак желудка, с которым она боролась до последнего. Трагическую новость сообщил Forbes.

В 50 лет врачи диагностировали у нее третью стадию рака молочной железы, и прогнозы были неутешительными – ей давали менее года жизни. Однако через 13 лет она была признана абсолютно здоровой, что стало для нее и ее близких настоящим чудом. Однако в 79-летнем возрасте ей снова диагностировали онкологию. На этот раз – рак желудка.

Ли Чжу Соль была известной актрисой на родине. Ее карьера началась еще в 1964 году, когда она стала актрисой дубляжа. Впоследствии она получила признание и как исполнительница главных ролей в театре и кино. В 1965 году знаменитость дебютировала на сцене, выступив в спектаклях "Смерть коммивояжера" и "Макбет", ставших важными вехами в ее театральной деятельности.

В кино Ли Чжу Соль запомнилась многими ролями. Она снялась в известном южнокорейском триллере "Поезд до Пусана" 2016 года, получившим мировую известность. Также она принимала участие в съемках сериала "Сверхъестественный счетчик" в 2020 году.

Особенно запомнилась зрителям ее роль в "Игре в кальмаре", где она сыграла мать детектива под прикрытием Хван Чжун Хо и мачеху Хван Ин Хо. Ее героиня отличалась добротой и заботой, хотя часто винила себя в напряженных отношениях с сыном.

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