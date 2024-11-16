Умерла звезда 'Бриллиантовой руки' Светлана Светличная

В возрасте 84 лет умерла российская актриса украинского происхождения Светлана Светличная, которая была наиболее известна своей ролью в фильме "Бриллиантовая рука". По предварительной информации, звезда ушла в засветы из-за сердечно-сосудистой недостаточности, возникшей вследствие рака ротоглотки.

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Трагическое известие сообщили росмедиа. Отмечается, что в последние месяцы жизни артистка постоянно находилась в больнице.

Весной этого года Светлана Светличная была впервые госпитализирована в тяжелом состоянии, поскольку у нее случился инфаркт. В течение продолжительного времени знаменитость лежала в реанимации. Позже у актрисы обнаружили опухоль в лобной доле мозга.

Кроме того, много лет Светлана Светличная страдала деменцией. У звезды возникали сильные проблемы с памятью и речью, поэтому она находилась под постоянным наблюдением в психбольнице.

Светлана Светличная родилась в городе Ленинакан (теперь Гюмри) в Армении в семье украинского офицера Афанасия Светличного. Поскольку отец актрисы был военным, их семья часто переезжала. В детстве, в течение непродолжительного времени, звезда проживала в поселке Коломак Харьковской области, а позже перебралась с семьей в город Ахтырка Сумской области. Там знаменитость ходила в школу, однако закончила получать среднее образование уже в Прибалтике. Позже Светлана Светличная поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве.

При жизни актриса успела принять участие в более чем 40 фильмах, однако самой важной ролью стала Анна Сергеевна в комедии "Бриллиантовая рука".

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