Умерла уникальная блогер, которая старела в восемь раз быстрее, чем положено: ее одолела редкая неизлечимая болезнь

В возрасте 19 лет оборвалась жизнь уникальной TikTok- блогера Беандри Буйсен, которая делилась со своими подписчиками мотивирующими видео. Девушка ушла в мир иной 18 декабря из-за неизлечимого генетического заболевания – прогерия, из-за которого ее организм старел в восемь раз быстрее, чем положено.

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Трагическое известие сообщила мама интернет-деятеля на своей странице в Facebook. Женщина отметила, что, несмотря на болезнь, ее дочь всегда была радостной и наполненной надежды на лучшее.

"С глубокой грустью мы сообщаем о смерти Беандри Буйсен, одной из самых любимых и вдохновляющих молодых женщин Южной Африки. Беандри была известна не только своей яркой личностью и заразительным смехом, но и как последний живой человек в Южной Африке, страдавший прогерией – редким генетическим заболевание, вызывающим преждевременное старение детей. Несмотря на трудности, с которыми она столкнулась, Беандри излучала надежду и радость. Она стала символом осведомленности о прогерии и других особых потребностях, используя свой уникальный дух, чтобы вдохновлять тысячи людей по всему миру", – написала мама блогера.

Она также обратилась к аудитории с просьбой оставить ее семью на время в покое. Им очень сложно смириться с потерей, так что все подробности относительно похорон родственники девушки сообщат позже.

Как отмечает Daily Mail, в 19 лет вес Беандри Буйсен был всего 12 килограммов. Незадолго до трагического дня блогер пережила операцию на сердце. Она быстро проходила реабилитацию и была уверена, что сможет встретить Рождество со своей семьей.

Беандри Буйсен имела достаточно большую аудиторию в соцсети TikTok. Число ее подписчиков насчитывает более 279 тысяч.

"У меня большая активность в TikTok, ведь я стараюсь вдохновлять и мотивировать тех, кто следит за мной, и поддерживать их позитивный настрой каждый день. Моя цель – повысить осведомленность о других людях с особыми потребностями и показать, что каждый отличается и уникален сам по себе, и придать силу, если я могу", – говорила девушка о своем блоге.

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