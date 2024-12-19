Умерла 18-летняя украинская модель и гимнастка Эмили Москаленко, выступавшая на 'Украина имеет талант'. Фото

Украинская модель и гимнастка Эмили Москаленко, некоторое время жившая в Америке, ушла из жизни. Ей было всего 18 лет, но причину смерти родные не сообщают.

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Печальным известием поделилась мама гимнастки, Татьяна, в Facebook, однако на момент написания новости ее аккаунт оказался приватным. Девушка была финалисткой проекта "Танцуют все 9" и "Украина имеет талант", а также победительницей шоу Next Star в Румынии.

"Боль. Прошу без вопросов. Ты всегда в моем сердце. Спи, моя девочка", – сообщила Татьяна Москаленко.

Получить доступ к контенту удалось изданию "Факты", отметившему, что женщина выложила видео, на котором Эмили одета в белое платье и фату, улыбается и машет рукой, прощаясь со всеми.

В свои 18 лет Москаленко только начинала свою продуктивную карьеру профессиональной модели, актрисы и гимнастки (спортом она занималась с 4-летнего возраста). Именно так представила себя девушка в Instagram. Последние несколько месяцев своей жизни она проживала в Украине, хотя в соцсетях есть видео и из США, и из Канады.

"Продолжаю сиять, несмотря на зверинец вокруг. Это самое прекрасное чувство на свете, и я желаю каждому его испытать", – делилась она инсайтом в январе 2024 года.

В комментариях под фотографиями на личной странице Эмили Москаленко ее родным сочувствуют в смерти дочери:

"Очень талантливая, обладала невероятными способностями, достигла невероятных высот еще в достаточно юном возрасте, была популярной везде, неугасающей звездой, которая фактически добилась всего сама и имела большое потенциальное карьерное будущее! Никогда и ни за что не поверю, что молодая девушка, у которой еще вся жизнь была впереди, могла сама покинуть этот мир так внезапно!"

"Спи спокойно, дитя. Мягких облаков".

"Почивай с миром, прекрасная девочка. Трагедия".

"Вечная память".

Эмили Москаленко начала свою публичную карьеру в 5-летнем возрасте, когда прославилась благодаря пятому и шестому сезону шоу "Украина имеет талант". Позже она участвовала в проекте "Танцуют все", где дошла до финала.

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