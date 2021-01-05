Померла сестра британської королеви Єлизавети II: що про неї відомо

У Великобританії, в графстві Норфолк, померла двоюрідна сестра королеви Єлизавети II леді Мері Колман. Їй було 88 років.

Мері Колман була племінницею королеви-матері Єлизавети Боуз-Лайон. Батьком Мері був один з чотирьох братів дружини короля Георга VI – капітан Майкл Боуз-Лайон. Про це пише видання Hello.

Леді Мері народилася і виросла в Бедфордширі на сході Британії. У 19 років вона вийшла заміж за сера Тімоті Колмана – бізнесмена, сім'ї якого належала компанія Colman, котра виробляє гірчицю і різноманітні соуси.

Подружжя виховало п'ятьох дітей – синів Джеймса і Меттью, а також дочок Сабрину, Емму та Сару. У пари також є 10 онуків і 16 правнуків.

"Мері і Тімоті були частими гостями в королівських замках і палацах, включаючи Балморал і Сандрінгем. Вони були присутні на безлічі сімейних заходів за запрошенням королеви. Леді Мері, як і її вінценосна кузина Єлизавета II, обожнювала собак. Щоправда, віддавала перевагу не коргі, а джек-рассел-тер'єрам. Вона також активно займалася благодійністю", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за останні кілька місяців це не перша втрата в близькому колі королеви Великобританії Єлизавети II. У листопаді померла її двоюрідна сестра і близька подруга – леді Елізабет Шекерлі. 79-річна Елізабет була дочкою Томаса Енсона, графа Лінчфілда, і Анни Боуз-Лайон, яка після другого шлюбу стала принцесою Данії Анною.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, сестри Єлизавети II Нерісса і Кетрін Боуз-Лайон майже все життя провели в психлікарні – їх запроторили туди в ранньому віці і "викреслили" з історії династії Віндзорів.