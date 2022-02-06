Умерла известная индийская певица и актриса Лата Мангешкар: ее называли 'королевой мелодии'

В субботу, 5 февраля, в возрасте 92 лет скончалась известная индийская певица, композитор и актриса Лата Мангешкар. Знаменитость, получившая признание у поклонников как "королева мелодии" и "соловей Индии", не смогла преодолеть тяжелую форму COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Наренда Моди в Twitter. По словам политика, это невосполнимая утрата для страны и на два дня в Индии объявлен национальный траур.

"От нас ушла добрая и заботливая Лата Диди. Она оставляет в нашей стране пустоту, которую невозможно заполнить. Будущие поколения будут помнить ее как приверженца индийской культуры, чей мелодичный голос обладал беспрецедентной способностью гипнотизировать людей", – указано в эпитафии.

Видео дня

Пожилая женщина в последние недели находилась в отделении интенсивной терапии в Мумбаи. За несколько часов до смерти ей опять стало хуже, врачам пришлось подключить пациентку к аппарату ИВЛ.

Похороны певицы состоялись вечером 6 февраля.

Мангешкар была одной из икон золотого века Болливуда 1950–1970 годов. Она исполняла песни на 30 индийских языках, включая хинди, маратхи и бенгали. В 2001 году она была награждена высшей невоенной государственной наградой Индии "Бхарат ратна"

Как сообщал OBOZREVATEL, Рио-де-Жанейро скончалась легендарная бразильская певица и композитор Эльза Суарес, которую BBC назвал "голосом тысячелетия".