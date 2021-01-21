Умерла известная актриса, экс-жена Алена Делона
В четверг, 21 января, в Париже скончалась экс-супруга французского актера Алена Делона, актриса и режиссер Натали Делон. Ей было 79 лет.
О трагедии сообщил сын знаменитости Энтони на своей странице в Instagram. По его словам, женщина умерла от рака.Что известно о Натали Делон
Французская актриса и режиссер. Единственная супруга Алена Делона. Они имеют сына Энтони.
Натали Делон пришла в кинематограф благодаря своему мужу, с которым находилась в браке в 1964-1968 годах.
Их первый совместный фильм "Самурай" пользовался большим успехом.
После развода Натали продолжала работать с другими известными режиссерами. Позже занялась режиссурой и писала сценарии.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 69 лет скончался французский актер и сценарист Жан-Пьер Бакри. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.