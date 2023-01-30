Умерла исполнительница роли Уэнздей в оригинальном сериале ''Семейка Аддамс''

Известная американская актриса Лиза Лоринг, исполнившая роль мрачной Уэнздей в оригинальном сериале "Семейка Аддамс", умерла в 64 года. Причина смерти – осложнения после инсульта.

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Последние дни звезда провела в больнице, где 4 дня назад очутилась с обширным инсультом. Об этом сообщили журналисты The Guardian (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Смерть наступила вечером 28 января. С актрисой рядом были дочери, подтвердившие печальное известие журналистам.

Близкая подруга Лоринг, писательница Лори Джейкобсон, написала, что актриса "перенесла инсульт, вызванный курением и высоким давлением". Три дня врачи держали ее возле аппарата жизнеобеспечения, однако организм 64-летней американки не выдержал нагрузки.

Актерская карьера Лизы Лоринг началась, когда ей было всего три года. Талантливой актрисе поддавались сложные детские роли, поэтому ее неоднократно приглашали на съемки в детстве.

Одной из самых популярных экранизаций с ее участием стал оригинальный сериал "Семейка Аддамс", транслировавшийся в 1960-х. В 1977 году актриса повторила роль Уэнздей в фильме "Хэллоуин с новой семейкой Аддамс".

Интересно, что именно танцем маленькой Лоринг, который она исполнила в сериале много лет назад, вдохновилась героиня экранизации "Уэнздей" от Netflix Дженна Ортега. Ее адаптация стала хитом в сети и положила начало тренду в 2022 году.

Как известно, новый сериал "Уэнздей" всего за неделю после премьеры стал хитом и установил новый рекорд стриминговой платформы Netflіx.

Необычный танец главной героини повторили не только юные блогеры, но и звезды украинского и иностранного шоу-бизнеса, – Павел Зибров, Оля Полякова, Леди Гага.

Недавно OBOZREVATEL писал, что 20-летняя американка Дженна Ортега, сыгравшая главного персонажа в сериале "Уэнздей", получила роль всего за 10 минут. Девушка поговорила по видеосвязи с Тимом Бертоном и режиссер сразу пригласил ее на съемки.

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