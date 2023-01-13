Умерла единственная дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли

В четверг, 12 января, скончалась единственная дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли – Лиза Мари Пресли. Ей было 54 года.

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О смерти объявила ее мать Присцилла спустя несколько часов после того, как Лизу Мари доставили в больницу из своего дома в Калабасасе, штат Калифорния, пишет The Washington Post. О причине смерти пока не сообщается.

"С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала", – говорится в заявлении Присциллы Пресли.

The Washington Post отмечает, что, будучи певицей, в течение своей жизни Лиза Мари Пресли постоянно испытывала давление ауры своего отца, пытаясь при этом построить собственный бренд. Со временем ей удалось выработать блюзовый и дымчатый стиль, вызвавший похвалу критиков.

В августе 2007 года, к 30-летию смерти своего отца, Лиза Мари Пресли выпустила "дуэт" с его синглом 1969 года "In the Ghetto", в котором она добавила свой вокал поверх оригинального трека. Она сказала, что редко плакала из-за воспоминаний о своем отце, который умер, когда ей было 9 лет, но рассказала, что просто "потеряла это", когда услышала их два голоса вместе.

Биография

Лиза Мари Пресли родилась 1 февраля 1968 года в Мемфисе, ровно через девять месяцев после женитьбы ее родителей. С самого начала ее позолоченное детство стало продолжением легенды Элвиса о Грейсленде.

Как рассказывала Присцилла Пресли в своих мемуарах 1985 года "Элвис и я", когда Лизе Мари было 4 года, она уже была экспертом по манипулированию персоналом. "Я скажу папе, и тебя уволят", – процитировала Присцилла Пресли слова своей дочери. На пятилетие отец купил ей игровой автомат. В 8 лет она получила норковую шубу и кольцо с бриллиантом. А однажды она сказала отцу, что никогда не видела снега. Тогда они сели в самолет и улетели в Айдахо, чтобы полчаса поиграть в снегу, а потом улетели домой. В ноябре 1975 года отец назвал один из своих частных самолетов The Lisa Marie, чтобы использовать его во время гастролей.

"Я просто знала, что он меня обожает", – объясняла затем Лиза Мари Пресли.

После развода родителей Лиза Мари Пресли жила в Лос-Анджелесе с матерью, но часто посещала Грейсленд. Она была в имении, когда ее отец умер в 1977 году и вспоминала, как он целовал ее на ночь, прежде чем потерял сознание.

После смерти отца Лиза Мари стала общей наследницей его имения вместе с дедом и прабабушкой. В 1993 году она унаследовала все это имущество, оцененное в 100 миллионов долларов. В 2004 году она продала большую часть имения, но поддерживала благотворительный фонд Элвиса Пресли и помогала в других программах помощи, в частности, собирала деньги для людей в Новом Орлеане, переселенных через ураган Катрина в 2005 году.

В 1988 году, когда ей было 20, она вышла замуж за музыканта Дэнни Кио, а менее чем через месяц после их развода в 1994 году вышла замуж за Майкла Джексона на частной церемонии в Доминиканской Республике. Однако уже в 1996 году Лиза Мари подала на развод, но позже сказала, что они с Джексоном думали о примирении в течение многих лет после того, как их брак закончился.

В 2000 году она познакомилась на вечеринке с актером Николасом Кейджем и через два года вышла за него замуж, но вскоре и этот брак распался. В январе 2006 года она вышла замуж за гитариста Майкла Локвуда в Японии. Ее первый муж, Кио, был шафером на свадьбе. В 2016 году Лиза Мари Пресли подала на развод и с Локвудом.

У Лизы Мари Пресли остались дочь, актриса Райли Кио от первого брака, и дочери-близнецы от брака с Локвудом. Сын Бенджамин Сторм Кио умер в 2020 году от огнестрельного ранения, которое судмедэксперты округа Лос-Анджелес отнесли к самоубийству.

До последних дней жизни Лиза Мари Пресли вела публичный образ жизни. В воскресенье, 8 января 2023, она была в Грейсленде, чтобы отметить 88-ю годовщину рождения своего отца. А во вторник, 11 января, посетила "Золотой глобус", во время которого Остин Батлер получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом фильме Элвис за роль ее отца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 12 января в США экстренно госпитализировали единственную дочь легендарного "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли, у которой произошла остановка сердца.

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