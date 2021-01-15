Помер зірка "Санта-Барбари" Пітер Марк Річман

У п'ятницю, 15 січня, в США помер зірка телесеріалу "Санта-Барбара" Пітер Марк Річман.

Чоловік зіграв у відомій мильній опері роль Сі Сі Кепвела. Американському актору було 93 роки, повідомляє The Hollywood Reporter.

За інформацією видання, Річман помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Смерть настала з природних причин.

Крім Санта-Барбари, актор знявся у фільмах "Чорна орхідея" і "Голий пістолет 2 ½: Запах страху". Також Річман знімався в серіалах "Беверлі-Хіллз 90210", "Зоряний шлях" і "Династія".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, серіалу "Санта-Барбара" виповнилося 36 років. ми порівняли, як змінилися актори за цей час.