Умерла звезда Netflix, которому было всего 37 лет: его одолела загадочная болезнь

В возрасте 37 лет умерла звезда Netflix Хосе де ла Торре. Несколько месяцев назад он выходил на связь с фанатами, чтобы сообщить, что борется с тяжелой болезнью, но диагноз не раскрывал.

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Испанский актер сыграл роль Ивана в телесериале "Стриптизер" (Toy Boy), выходившем с 2019 по 2021 годы. Как сообщает Daily Mail, Хосе де ла Торре умер в четверг, 5 декабря, а его похороны состоялись на следующий день.

Актриса Луиза Мартин выразила свое соболезнование по поводу смерти знаменитости в соцсетях: "Мое сердце разрывается от мысли, что я больше никогда не услышу твой голос, но я буду продолжать говорить с тобой. Бесконечно люблю тебя, Хосе".

В июне он отошел от актерской профессии и исчез с поля зрения общественности из-за диагностированной серьезной болезни, которую он не раскрывал.

Хосе де ла Торре родом из Монтильи, испанская провинция Кордова. За свою короткую жизнь, кроме киноискусства, он работал в модельной отрасли и снимался для ювелирных и модных брендов.

Он также играл роли в других испанских сериалах, среди которых Amar es para siempre ("Любить навсегда"), Vis a Vis: El Oasis ("С глазу на глаз: El Oasis") и Servir y proteger ("Служить и защищать").

Де ла Торре окончил Малажскую высшую школу сценических искусств в Испании и в последнее время жил в этом городе. Его первая главная роль была в музыкальном клипе, вышедшем на экраны более десяти лет назад.

Ранее испанская знаменитость рассказывал о своем решении стать актером: "С детства я находил утешение в кино – хотя и не столько в актерской игре, по крайней мере сначала. Я был ребенком, который не мог оторваться от просмотра фильмов, просто ради радости. Но это увлекло меня и посеяло зерно, впоследствии переросшее в мое желание сделать это своей карьерой".

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