Умерла обладательница самых длинных ногтей, которая ради рекорда бросила мужа после 22 лет брака. Впечатляющие фото

В возрасте 86 лет оборвалась жизнь американки Луизы Холлис, которая была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных ногтей на ногах. Их общая длина составляла около 220 сантиметров.

Видео дня

Печальное известие сообщила дочь женщины Дана и поблагодарила представителей справочника за то, что сделали ее маму известной. Соответствующая информация появилась на сайте Guinness World Records.

"Спасибо за всю любовь и поддержку, которую вы оказывали ей в течение многих лет. Пожалуйста, молитесь за нашу семью, когда мы переживаем это очень тяжелое время. Благослови вас всех Бог", – написала женщина в соцсетях.

Отращивать ногтевые пластины Луиза Холлис начала в 1981 году после того, как увидела телепередачу о подобном рекорде. В 1991-м длина всех 10 ногтей на ее ногах достигла 220,98 сантиметра. Тогда американка была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, где дополнительно отметили, что длина каждой роговой пластинки ее пальцев равна ширине страницы самого справочника.

"Каждое лето я всегда отращивала их, потому что мне нравилось носить открытую обувь. Следующим летом они были слишком хороши, и я просто ненавидела их обрезать. И потому и не обрезала! Они стали такими длинными, что я больше не могла ходить, если не поднимала пятки", – рассказывала рекордсменка.

По словам Луизы Холлис, она почти не носила обувь. В случаях, когда это было необходимо, выбирала варианты с открытым носком и подошвой толщиной 7,62 сантиметра, чтобы ногти не волочились по земле.

Интересно, что американка была мамой 12 детей, однако достаточно большое количество времени прожила без мужа. Она решила отказаться от брака ради рекорда.

"Дело в том, что муж был настолько расстроен вниманием, которое они привлекали, что сказал мне: "Или ногти, или я". Я ответила: "Ты со мной уже 22 года, можешь разойтись. Ногти новые", – отмечала женщина.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядят самые старые в мире молодожены и чем особенно история их любви.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!