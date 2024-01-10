Умер звезда 'Людей Икс' Адан Канто: актеру было всего 42 года

Мексикано-американский актер Адан Канто, звезда фильма "Люди Икс: Дни прошлого будущего" скончался в возрасте 42 лет. Причиной смерти стал рак аппендикса.

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Последней работой знаменитости стала главная роль в телесериале "Уборщица", пишет Variety. "Адан обладал такой глубиной духа, которую мало кто действительно знал, – говорится в заявлении представителей актера. – Многие будут очень скучать по нему".

Fox и WBTV, создатели сериала "Уборщица", также опубликовали комментарий о потере: "Мы с разбитым сердцем узнали о смерти Адана Канто. Замечательный актер и дорогой друг, это было честью иметь его в семье Warner Bros. Television и Fox Entertainment".

Канто родился в Сьюдад-Акунья, Коауил, Мексика, вырос в Дель-Рио, Техас, где начал музыкальную карьеру. В начале пути он писал песни для мексиканских телевизионных шоу и фильмов, не мечтая об актерстве. "Я никогда не говорил, что хочу быть актером, когда был ребенком. Я не знал. Я думал, что буду певцом и музыкантом", – рассказал Адан изданию Collider.

После того как музыкальная деятельность перестала приносить желаемый результат, Канто открыл для себя сферу кинематографа. "Я увлекся актерством и просто влюбился в него. Это было замечательно! – сказал мексиканец. – Все, что меня всегда интересовало, я мог применить в этой сфере. Так что я просто попал сюда и все получилось".

В последние два года Канто играл роль гангстера Армана Моралеса в телесериале "Уборщица". Сообщалось, что он собирался присоединиться к 3 сезону, несмотря на то, что актер не смог принять участие в начавшихся в декабре 2023 года съемках.

Самой известной киноработой Адана Канто стала роль Санспот (Солнечного пятна) в фильме "Люди Икс: Дни прошедшего будущего".

У Канто осталась жена Стефани Энн Канто и двое маленьких детей: Роман Алдер – три года, и Ева Джозефина – один год.

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