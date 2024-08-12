Умер звезда культового фильма 'Лицо со шрамом' Анхель Салазар

В возрасте 68 лет умер кубино-американский актер и комик Анхель Салазар. Наибольшей популярности артисту удалось добиться, сыграв роль помощника Тони Монтаны, Чи Чи в криминальной драме "Лицо со шрамом".

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Как сообщает Daily Mail, трагедию подтвердила представитель и доверенное лицо звезды Энн Вингсонг. Знаменитость ушла из жизни из-за проблем с сердцем во сне, находясь в доме своего друга.

До триумфального появления в культовой киноленте, Анхель Салазар работал над фильмами: "Незнакомец наблюдает" (1928), "Горда походки" (1979), "Ночи на бульваре" (1979) и "Там, где бродит бизон" (1980). Мужчина не прекращал свою актерскую деятельность в течение жизни, поэтому перед смертью принимал участие в 17 различных проектах, находящихся на разных стадиях производства.

Кроме мастерской игры на экране актер был известен своим талантом в юморе. Анхель Салазар снялся в нескольких комедийных выпусках канала HBO и появлялся на сцене американского телевизионного реалити-шоу "Последний комик".

После официального обнародования трагической новости, большинство друзей и коллег звезды выразили свои соболезнования и почтили память артиста в социальных сетях:

"Вернувшись домой со съемок, я узнала, что мой дорогой близкий друг Анхель Салазар умер. Мы с Анхелем работали вместе много лет. Мне будет не хватать его глупых шалостей и веселого смеха. Очень грустно. Люблю тебя, мой друг. Почивай с миром", – написала актриса Кадрольша Она Кэрол.

"Покойся с миром, мой друг Анхель Салазар. Мы работали вместе несколько месяцев назад. Легенда комедии", – высказался юморист Огги Смит.

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