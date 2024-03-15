Умер звезда фильма 'Ирония судьбы' Александр Ширвиндт: актер был в 'черном списке' Украины, но 'тосковал по Одессе и Киеву'

Российский актер Александр Ширвиндт, известный по фильму "Ирония судьбы или С легким паром!" скончался в пятницу, 15 марта, на 90-м году жизни. Предварительной причиной смерти стали проблемы с сердцем.

О смерти актера сообщил сын Ширвиндта, пишут пропагандистские СМИ. По его словам, отец скончался в московской больнице. В 2019 году звезда перенес операцию в результате которой установили кардиостимулятор.

Годом позже актер переболел пневмонией, вызванной ковидом, а летом 2022-го Ширвиндту диагностировали стенокардию. Тогда знаменитость начал задыхаться и был спасен врачами скорой.

Ранее артист неоднократно ездил с гастролями в оккупированный Крым, из-за чего ему запретили въезд в Украину. Он не признавал полуостров "ни русским, ни украинским".

До полномасштабного вторжения знаменитость жаловался, как скучает по Киеву. Ширвиндт был расстроен тем, что не может поехать в Одессу, где родилась его мать, а также в Харьков, где проживал папа актера. "А оказалось, что я сволочь... Не могу приехать на родину родителей", – рассказал артист в интервью Дмитрию Гордону в 2020 году.

Тогда же Ширвиндт высказался на тему оккупации Россией украинского Крыма. "Крым ваш или Крым наш? Но Крым – мой. Ты понимаешь? Он мой. Я в нем вырос, в нем жил, я в Украине снимался в семи картинах. "Она вас любит" – это Киев. "Приходите завтра" – это Одесса..." – прокомментировал актер. Запрет на въезд в Украину россиянин назвал "потерей", однако отметил, что это просто "страница биографии".

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